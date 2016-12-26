Фото: tv2.tomsk.ru
Снег, метили, гололед и сильный ветер ожидаются в понедельник, 26 декабря, на территории Алтайского края.
Региональный Гидрометцентр распространил прогноз-консультацию о неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным синоптиков, на большей части края снег, местами метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Температура днем -6…-11 градусов, в северо-западных районах до -16 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду с усилением до 17 метров.
В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица. Днем -9…-11 градусов с понижением температуры в течение дня. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
Комментарии