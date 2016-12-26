Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 150 "квадратов" продают в Барнауле за 15 миллионов рублей. Жилье находится на пятом этаже восьмиэтажного дома по Змеиногорскому тракту, 69л.
Как сказано в объявлении на сайте Avito, в квартире выполнен евроремонт, а само жилье позиционируется как элитное.
Продавец уверяет, что квартира находится в "супер" состоянии. Помимо трех комнат в квартире есть две застекленные лоджии, встроенная кухня, постирочная, гардеробная.
Дом охраняется, рядом имеется зона барбекю, фонтан, детская и прогулочная зоны.
Комментарии
Фонтан через дорогу в санатории? За такие деньги можно купить коттедж с участком.
Крысы бегут с корабля. Видимо что-то знают. Чует мое сердце. чо мы на границе грандиозного шухера.
)))) Опять Овито))). А мне вот интерестно. Домик в дяревне хочу продать . Скока буит стоить тута новость-объявление?
Налог 100 тысяч принесут, забегаешь.
ну здесь боле-мене все порядочно )) старый бертрам одобряе )) не грех и соточку за квадрат отсчитать.
пошто котика загубили? (фото 2)
и еще вопрос: это чо ожно в углу беговую дорожку высталять? ничо, что она не вписывается в интерьеры???
если 15 просят за всю мебель, за технику, то может быть еще, а так за что??? за потолки и встраиваемый шкаф купе!
Это где все время запах канализации на всю "элиту". Хе-хе))
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 08:41
еще чо тебе оставить? мебеля ей подавай, щаз. Такие кресла знаешь сколько стоят? хватит и кухни со встроенное техникой. там техника не из эльдорадо какого-нибудь, всё по фасону. ламинатик финский, плиточка из квадро, а пол, на пол на балконе посмотри.
ламинатик финский, плиточка из квадро, а пол, на пол на балконе посмотри.
ты знаешь какие жмоты бывают, при съезде все, и ламинатик снимут и лампочки в туалете выкрутят
Ипонамать, знаю. Поэтому все нужно обговаривать до мелочей, что остается, а что заберут.
и что там на полу??? плитка, либо ламинат!!! ладно бы там был паркет дубовый, или еще чего, ну что там в отделке то такого??? стиралка старая, у меня и то новей, да и телефизорик можно было побольше!)))) Только кухня там ничего, и то холодильник, а сам фасад кухонный тоже не дорогой!!! единственное что для меня удобно, это темный цвет, грязи хоть не видно шибко!))))
Лор, тебе как муравью про слонов. Говорю тебе что ремонт нормальный и совсем не дешевый. своих денег квартира стоит.
берти с соседями и без земли??? ты совсем ку-ку чтоль??? еще раз спрашиваю что там дорого, искусственный камень который на клей прилеплен на стены??? так знаешь у меня тоже он есть!!! и что?? значит свою хату на булыгина тоже имею права за 20 выставить!!! да и на балконе у меня плитка керамическая красивая!
берти ты мне еще про отделку поговори ага!!!
Лор, ключевое слово - булыгино. Что там дорого я тебе уже написал.
и снова я с вами) есть конечно вопросы по интерьеру, видно , что мужик делал проект и ремонт.. многое неудобно и нефункционально((
лоджии там холодные , наверное пол с подогревом влепили* а это деньги))
"Крысы бегут с корабля. Видимо что-то знают. Чует мое сердце. чо мы на границе грандиозного шухера" __________________ а как думаешь, куда они бегут ? Мне кажется любой шухер проще переждать в сибирской глубинке. Или они за бугор валят? Или так, лишь бы брякнуть чего-нибудь ?
ПлохойХорошийЗлой, ты то что за ремонт скажешь?
"там техника не из эльдорадо какого-нибудь, всё по фасону." ____________________
микроволновка дешевая, с трудом в фасон вписывается. люминий цветом не совпадает. у боша есть моделька - один-в-один с духовкой с той же картинки и смотрится гармоничнее, правда и стоит как духовка )))
А в целом ремонт нормальный. Правда планировка зала и кухни наводит на мысль о недостаточной площади для комфортного проживания)))
Ну что-то да, зал подозрительно мал. видимо сами гипсу городили.
мне про беговую дорожку скажет кто???
кухня без окна чтоли?
мне про беговую дорожку скажет кто??? ________ стоит и стоит. никому не мешает. вещи вешать можно.
мне про беговую дорожку скажет кто??? _________________
вроде неплохая, я в них не разбираюсь. Да и эллипсоид мне больше нравится )))
Если выкинуть стойку из кухни, визуально станет однозначно просторнее. Да и потом, особой функциональной нагрузки она не несет, так только, задницей удариться по пути к холодосу. Неплохо, но не выразительно. Не блеск, на мой взгляд. И вот этот резной элемент с чем-то, похожим на бородавки, как-то вообще не отсюда...
я не поняла.. в квартире за 15 млн. в спальне линолеум?))))
я не поняла.. в квартире за 15 млн. в спальне линолеум?)))) _________ и пластиковые плинтуса.....тут полно мелочей, от которых просто коробит
26.12.2016 09:09 larisa2011 Лор так у тебя новая стиралка миле? да ты у нас буржуйка