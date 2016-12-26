Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 150 "квадратов" продают в Барнауле за 15 миллионов рублей – жилье находится на пятом этаже восьмиэтажного дома по Змеиногорскому тракту, 69л.
Как сказано в объявлении на сайте Avito, в квартире выполнен евроремонт, а само жилье позиционируется как элитное.
Продавец уверяет, что квартира находится в "супер состоянии". Помимо трех комнат в квартире есть две застекленные лоджии, встроенная кухня, постирочная, гардеробная.
Дом охраняется, рядом имеется зона барбекю, фонтан, детская и прогулочная зоны.
Комментарии
Фонтан через дорогу в санатории? За такие деньги можно купить коттедж с участком.