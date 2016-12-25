Фото: airwar.ru
Стали известны имена пассажиров, а также членов экипажа, которые находились на борту самолета Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию."Лайф" опубликовал этот список. Однако на сайте МЧС России этого списка еще нет. . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что список пассажиров еще уточняется.
Гильманова Ралина Робертовна
Игнатьева Надежда Владимировна
Клокотова Мария Александровна
Корзанова Екатерина Иосифовна
Пырьева Лилия Александровна
Сатарова Виктория Исраиловна
Трофимова Дарья Сергеевна
Хорошева Любовь Николаевна
Цвиритько Анна Игоревна
Шалун Ольга Юрьевна
Гурар Людмила Ильинична
Сулейманов Борис Рашидович
Стомер Иван Витальевич
Халилов Валерий Михайлович
Губанков Антон Николаевич
Бадрутдинова Оксана Тахировна
Сонников Андрей Валентинович
Гужова Любовь Александровна
Ивашко Алина Николаевна
Бродский Владимир Аркадьевич
Булочников Евгений Вячеславович
Голиков Владислав Владимирович
Осипов Григорий Леонидович
Санин Виктор Васильевич
Майоров Константин Владимирович
Хасанов А.Б.
Ваганов А.И.
Абросимов С.С.
Ручков Д.А.
Сойдов А.А.
Лужецкий М.В.
Пестов О.М.
Толстов Е.В.
Обухов П.К.
Суранов А.А.
Колосовский А.В.
Как сообщалось ранее, самолет Ту-154 потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет летел из Сочи в Сирию. На борту находились 91 человек. 83 пассажира ( военные, артисты и девять журналистов).
Комментарии
Очень жаль
Скорбим вместе с родными!Очень жаль!!!
RIP