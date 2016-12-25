Фото: sobkor02.ru
Сайт "Первого канала" опубликовал список журналистов, которые находились на борту рухнувшего самолета, который потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря.
На борту находились корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.
В свою очередь, телеканал "Звезда" опубликовал имена членов своей съемочной группы. На борту находились корреспондент Павел Обухов, оператор — Александр Суранов, и помощник оператора — Валерий Ржевский.
Всего на борту Ту-154, летевшего в сирийскую Латакию, по данным информагентств находились девять представителей прессы.
Напомним, на борту самолета находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.
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