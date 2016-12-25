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Минобороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154

, ИА "Амител"
На борту было 92 человека

Список пассажиров, а также членов экипажа, появился на официальном сайте Министерства обороны России.

Список экипажа:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация "Справедливая помощь":

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ "Ансамбль им. Александрова":

1.  Сонников А.В.

2.  Гужова Л.А.

3.  Ивашко А.Н.

4.  Бродский В.А.

5.  Булочников Е.В.

6.  Голиков В.В.

7.  Осипов Г.Л.

8.  Санин В.В.

9.  Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко  К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов   А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова  Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько   А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

Напомним, самолет потерпел крушение рано утром в воскресенье, 25 декабря. Самолет направлялся из Сочи в Сирию. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.12.2016 15:25
- гость -

вот хохлы ликовать будут

0  0
25.12.2016 15:45
Владимир В.

Много катастроф в последнее время, как в конце 80-х перед развалом СССР. Демократия , а с ней и безответственность - процветают.

0  0
25.12.2016 15:49
Владимир В.

Самые глубокие соболезнования семьям погибших. Большое горе упало в их семьи.

0  0
25.12.2016 15:54
- гость -

а игил скажут что это они

0  0
25.12.2016 16:11
- гость -

Большое горе. Соболезнование семьям погибших. Держитесь.

0  0
25.12.2016 16:44
- гость -

а вам не жалко пгибших (замерзших!) в ХМАО детей, столкнувшихся с мотолыгой роснефти, к которым скорая ехала час при -20 и был потерян "золотой час"!? а война в Сирии стоит 10 000 000 долларов в день а это 1000 скорых помощей!

0  0
25.12.2016 16:55
- гость -

ну в сирии классово-близкий диктатор тоже сидит 15 лет, надо помочь, а то народ его отмухамарит. кстати трактор роснефти на трале вез алкаш лишенный прав за это еще в июле

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