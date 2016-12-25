Семьям погибших при крушении самолета Минобоорны окажут всю необходимую помощь. Как сообщает ТАСС, об этом распорядился мэр Москвы Сергей
Собянин. Также Собянин выразил соболезнование родным и близким .
Также агентство сообщает, что военнослужащие, которые находились на борту Ту-154, были застрахованы по государственному контракту в компании "Согаз".
По сообщению ТАСС, в 2015 году Минобороны РФ и АО "Согаз" заключен госконтракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Напомним, утром 25 декабря самолет Минобороны, летевший из Сочи в Сирию, пропал с радаров. На его борту находились 92 человека. Это военные, журналисты, а также артисты. Обломки самолета найдены в Черном море.
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