В настоящее время не известно, что именно стало причиной страшной трагедии. Портал Amic.ru собрал основные версии из-за чего могло произойти крушение самолета Минобороны РФ.
Могла ли погода способствовать крушению самолета?
В то, что погода могла поспособствовать катастрофе, эксперты, судя по всему, не веря. Погодные условия в аэропорту Сочи были хорошие.
Обрыв троса
Практически сразу же после трагедии ряд СМИ заявили, что причиной обрыва троса могло стать отклонение по оси посадки истребителя. Мол, оно превышало предельно допустимое значение. Однако Минобороны РФ опровергло эту версию.
Техническая неисправность самолета
В настоящий момент это одна из основных версий трагедии. Об этом РИА Новости в воскресенье, 25 декабря, сообщил источник в силовых структурах.
Это также возможная причина, из-за чего могла произойти катастрофа. Как ранее писал портал Amic.ru, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета. На борту были 83 пассажира и восемь членов экипажа.
Комментарии
Какой то винегрет. П.2. Трос, истребитель.
Насчёт троса , конечно, горько улыбнули. ((
В Кремле сейчас выберут более выгодную версию. Подождите немного.
Про трос конечно, ужасно нелепо. Такое впечатление, что написано впопыхах - непрофессионально, а отсюда выглядит еще более глупо.
Причина проста: раздолбайство и разгильдяйство. Это все относится к мерам по необеспечения безопасности. Зачем запланировали промежуточную посадку? А мог кто-нибудь из моторной лодки пальнуть стингером? А трасса взлета над морем с самого моря охраняется?
О какой осе и при посадке какого истребителя идёт речь?
Любимый журналист путина колесников уверен, что это теракт: "Сотрудник газеты «Коммерсант» в своем Фейсбуке написал, что самолет не мог упасть просто так. «Обломки разбросаны на несколько километров. Экипаж, не проронивший ни слова. Тут нет никаких иллюзий. Он взорвался.»"(с)