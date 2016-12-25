Самолет Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, рано утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров. На борту находились военные, журналисты Первого канала и телеканал "Звезда", а также артисты. Всего 91 человек. Уже найдены фрагменты самолета в Черном море и ведутся поисково-спасательная операция. Вспоминаем самые известные авиакатастрофы с участием самолета Ту-154.

Ту-154 – самый массовый советский самолет. Этот трехдвигательный реактивный пассажирский самолёт рассчитан на 152-180 пассажиров, для авиалиний средней протяжённости. Первый полёт был выполнен 3 октября 1968 года. С 1973 по 2016 год было всего несколько годов, в течение которых не произошло бы ни одного происшествия, связанного с Ту-154. По статистике, технические проблемы происходили с каждым 40 самолетов этой серии.

Катастрофа в Тегеране

Так 8 февраля 1993 года в районе Тегерана произошло столкновение самолета Ту-154 с самолетом Су-24 иранских ВВС, когда военный пилот производил взлет без разрешения диспетчера. Погибли 132 человека.

Трагедия в Иркутске

3 января 1994 года Ту-154 выполнял рейс из Иркутска в Москву. Всего через несколько минут после взлета стал неисправным левый двигатель. Самолет еще не успел улететь далеко от Иркутска. В критической ситуации экипаж решил возвращаться обратно в аэропорт.

Трагедия под Хабаровском

Катастрофа Ту-154 под Хабаровском произошла в 1995 году. Эта трагедия случилась из-за того, что самолет столкнулся с горой. Погибли все находившиеся на борту люди 98 человек. Во время захода на посадку экипаж не заметил возникновения аварийной ситуации. Когда пилот понял, что положение критическое и попытался исправить его, было уже слишком поздно. Машина набрала большую скорость и врезалась в гору Бо-Джауса. Пилоты не обратили внимания на возникновение крена из-за того, что они были отвлечены подготовкой к посадке в Хабаровске.

Катастрофа Ту-154 на Шпицбергене

29 августа 1996 года трагедия, в которой погибло 130 граждан страны, случилась на территории Норвегии. Чартерный рейс перевозил сотрудников "Артикугля". Во время захода на посадку судно врезалось в гору Опера. Гибель 130 человек стала самой значительной в истории перелетов Норвегии.

Трагедия в Иркутске

3 июля 2001 года под Иркутском при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Ту-154М, выполнявший рейс Екатеринбург – Иркуртск — Владивосток. На борту лайнера находились 9 членов экипажа и 136 пассажиров. Все пассажиры и члены экипажа погибли. По заключению правительственной комиссии, причиной катастрофы стала ошибка экипажа.

Катастрофа Ту-154 над Черным морем

Одна из самых известных катастроф в истории современной России. 4 октября 2001 года Ту-154 рухнул прямо в воды Черного моря. Причиной катастрофы стали военный учения, связанные с военными учениями российских и украинских военных. В результате ошибки в самолет попала зенитная ракета, выпущенная украинскими военными в Крыму. До этого события крупнейшие авиакатастрофы России еще никогда не были связаны с подобными эксцессами. Трагедия унесла жизни 78 человек.

Катастрофа Ту-154 под Смоленском

Печальная дата в истории российской авиации. 10 апреля 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М, выполнявший рейс Смоленск-Северный, при заходе на посадку на аэродром в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти всё высшее военное командование и общественные и религиозные деятели. Они направлялись в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв авиакатастрофой, в которых погибали первые лица государства.

Катастрофа Ту-154 под Донецком

22 августа 2006 года над Донецкой областью рухнул Ту-154, приписанный к аэропорту Пулково. На тот день это была самая крупная трагедия в истории российских авиаперевозок. Погибло 170 человек. Экипаж запросил у диспетчера разрешение на более высокий эшелон полёта, но затем авиалайнер начал быстро терять высоту, а через три минуты разбился близ посёлка Сухая Балка в Константиновском районе Донецкой области.

На настоящее время эта авиакатастрофа занимает 3-е место в истории Украины и самолёта Ту-154, а также 51-е место среди крупнейших катастроф в истории мировой авиации.