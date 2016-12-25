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Председатель СК России поручил расследовать уголовное дело о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем в Центральный аппарат СК. Об этом пишет "ТАСС".
Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия").
Напомним, самолет рухнул в Черное утром рано утром в воскресенье, 25 декабря. На борту находились 86 человек и восемь членов экипажа.
Комментарии
В аппарате СК сидят сплошь авиационные эксперты , имеющие опыт расследования катастроф. По умолчанию.
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