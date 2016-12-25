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Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что находится в шоке после новости о катастрофе самолета Минобороны в Черном море. Об этом пишет "ТАСС".
По словам певца, он сам много раз выступал вместе с ансамблем хора Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова.
"Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории. Они летели на боевое задание",- сказал он.
Артист признался, что его тоже звали лететь выступать в Сирию. Но отсутствие медицинской визы оставило его дома.
Напомним, самолет разбился утром в воскресенье, 25 декабря. На борту находились 84 пассажиров и восемь членов экипажа.
Комментарии
Но отсутствие медицинской визы оставило его дома. ++++++++++++++ Как - то неубедительно : аэродром Хамейми ,это российская база,где нет сирийских пограничников и таможни,априори. И выступать они должны были перед контингентом там же. * ну,если только не перед бойцами в окопах , в перерывах..
Йоська - живи!
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