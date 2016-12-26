Понедельник, 26 Декабрь, 12:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,85
€ 63,54
Brent
$ 52,5
-7°
Обь
75см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныПожар на радиозаводе в БарнаулеНовый год – 2017
Крушение самолета Минобороны
Новости

Голод повышает трудоспособность людей – ученые

, ИА "Амител"
Исследование показало, что мозговой потенциал человека активизируется на пустой желудок

Фото: youtube.com

Голод способен повышать трудоспособность – такой вывод сделали ученые, проведя исследование в одной из американских технологических компаний, сообщает Svopi.ru.

Эксперимент заключался в том, что работники компании не ели в течение 36 часов – с вечера понедельника по среду.

Затем ученые пришли к выводу, что сотрудники в своей трудовой деятельности были намного продуктивнее, чем в обычные дни. Связывают такой эффект с тем, что мозг при чувстве голода начинает работать намного быстрее.

Исследования в данной области продолжаются.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

26.12.2016 07:52
- гость -

Не зря говорят:"Как полопаешь, так и поработаешь". Не заправленный автомобиль с места не тронется.

0  0
26.12.2016 07:58
- гость -

Лишь бы в России это применять не стали.

0  0
26.12.2016 08:15
финт

Связывают такой эффект с тем, что мозг при чувстве голода начинает работать намного быстрее. он так думает: я скоро сдохну, а работы ещё много, вай-вай, быстрее надо!

0  0
26.12.2016 08:40
Берти Вустер

ну как бы еще ёся сталин этот метод апробировал )))

0  0
26.12.2016 08:42
larisa2011

у меня наоборот башка от голода болеть начинает! и вообще не соображаю!

0  0
26.12.2016 08:44
Serg 1

и вообще не соображаю!

все в курсе ты пожри и только потом на амик выходи))

0  0
26.12.2016 08:46
- гость -

Ну вот опять популистские выкладки, а то что это, мягко сказать, пожарный метод для мозга и что этому самому мозгу нужна регулярная подпитка - об этом ни слова. Так очень быстро наступает нервное истощение, вплоть до депрессии - обычная физиология.

0  0
26.12.2016 08:52
larisa2011

серь отвали а!!!! бесишь с утра!!!

0  0
26.12.2016 08:55
Гость

- гость - 26 декабря 2016 г. 07:52

Вообще-то: "Как потопаешь,так и полопаешь"

0  0
26.12.2016 09:00
Гость

larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 08:42

Про сексуальный голод имели ввиду?

0  0
26.12.2016 09:01
Serg 1

лорк сходи похавай))

0  0
26.12.2016 09:04
Берти Вустер

Лор, на нг ты майонез ведерком берешь?

0  0
26.12.2016 09:06
to Serg 1

Продолжайте )))) подняли настроение

0  0
26.12.2016 09:06
Ипонамать

ну не знаю, часто так нельзя наверное мозг насиловать

0  0
26.12.2016 09:10
Serg 1

26.12.2016 09:06 to Serg 1

нее. хватит) лорку ж главное подтолкнуть) потом она как лавина сама все сделает)))

0  0
26.12.2016 09:12
larisa2011

берти обычно знаешь такие банки здоровые, ну золотой, там кг 2-3!!! чтобы сразу все праздники из дому не выходить, лежать и на кусочек бородинского мазать укроп и огурчик сверху, и сладким чаем запивать!!! люблю майонез!!!

0  0
26.12.2016 09:14
larisa2011

Серь скучно троллишь!!! про лавину к своей бывшей любви ирине больше отнеси!!! я тебе вообще больше даже отвечать не хочу, чет опротивел!!!

0  0
26.12.2016 09:15
Берти Вустер

Лор, я не сомневался что любишь )) Знаешь у меня какая очень прочная ассоциация? у камеди вумен есть скетч где скулкина с кравченко на пикник поехали ))) посмотри.

0  0
26.12.2016 09:17
- гость -

Хреновые исследователи. Мозгу нужно питание и кислород. Без той же глюкозы нервные клетки погибают.

0  0
26.12.2016 09:19
- гость -

larisa2011

берти обычно знаешь такие банки здоровые, ну золотой, там кг 2-3!!! чтобы сразу все праздники из дому не выходить, лежать и на кусочек бородинского мазать укроп и огурчик сверху, и сладким чаем запивать!!! люблю майонез!!! =========== Еще рыбку из шпрот туда нужно добавить

0  0
26.12.2016 09:21
Берти Вустер

яичко еще положить. и утром в дубзилет после такого обжоры лучше не заходить )))

0  0
26.12.2016 09:21
larisa2011

да ну рыбка жирная - масленистая, а я на диете!!!! Ой берти что обиделся что я тебя стариком обозвала??? так на правду не обижаются??))))

0  0
26.12.2016 09:21
Ипонамать

Еще рыбку из шпрот туда нужно добавить

блин. ну нафига вы тут слюни развродите???

0  0
26.12.2016 09:22
для лорки

0  0
26.12.2016 09:22
larisa2011

да панка как эти, хорошо у меня в сумке пакетик майонеза лежит, сейчас бутер сделаю!!!!

0  0
26.12.2016 09:22
- гость -

Ипонамать

Еще рыбку из шпрот туда нужно добавить

блин. ну нафига вы тут слюни развродите??? ==================== Кушать хочется с утра

0  0
26.12.2016 09:23
Serg 1

лорк сходи пожри) ты оливье таз уже нарубила?

0  0
26.12.2016 09:23
larisa2011

погуглила, скулкина хоть и толстая нокрасивая... поди от мужиков отбоя нет, а ты берти гложи свои кости все... фу прям!

0  0
26.12.2016 09:25
Ипонамать

хорошо у меня в сумке пакетик майонеза лежит, сейчас бутер сделаю!!!!

колбаса тож в сумке?

0  0
26.12.2016 09:27
larisa2011

колбасу не люблю!!!! сало бы кусочек!!!))) копченого или в луковом пере!

0  0
26.12.2016 09:29
Берти Вустер

Лор, там как бы вообще не вес )) там больше про менталитет )) ты тоже так приветствуешь? здарова маааааать ))))

0  0
26.12.2016 09:34
Ипонамать

или в луковом пере!

это как?

0  0
26.12.2016 09:34
Берти Вустер

Ой берти что обиделся что я тебя стариком обозвала??? так на правду не обижаются??)))) _____________ ну какие могут быть обиды ))) мыж с тобой разные виды. ты макака по знаку зодиака, да и без знака... ))) а я орел )) нам орлам все до лампы и выше, не колышат дела нас мартышьи )))

0  0
26.12.2016 09:34
larisa2011

да и ладонью по плечу или по спине хоп!!!

0  0
26.12.2016 09:37
ПлохойХорошийЗлой

- гость - 26 декабря 2016 г. 07:52

Не зря говорят:"Как полопаешь, так и поработаешь". ________________________

вообще говорят "как потопаешь - так и по лопаешь", но люмпены вечно все извратят

0  0
26.12.2016 09:39
larisa2011

да какой ты орел, так филин... Орлы летают, а ты все сидишь...

0  0
26.12.2016 09:42
larisa2011

берти да и любишь ты гундосых дерез, и скучных и нудливых обезьян!!!ыыыы!!!

0  0
26.12.2016 09:46
Берти Вустер

лор, ну так если ты сама говорила что у вас веселье в том чтобы на корпорате по пьяне пососаться и по обжиматься. )) а мне такая веселуха не нужна. Я орел а не олень рогаты.

0  0
26.12.2016 09:53
larisa2011

берди ты просто ничерта не понимаешь, корпоротивы для сплачивания коллектива, для поднятия духа, вот и сплачиваемся!)))) просто берди поди всех мужиков разбирают а ты один нецалованный сидишь в углу, лишь какая старушка поглядывает пьяной улыбкой с коронкой золотой!)))))

0  0
26.12.2016 09:58
Берти Вустер

Лор, вы, можете как угодно это называть, но сути это не меняет ))) мужьями-то чо не рассказываете про свое корпоративное единение, а? )) знаете что зубья поломанными рученками по всей комнате собирать будете ))) я на корпоративы вообще не хожу - это раз. случайными связями не интересуюсь - это два )

0  0
26.12.2016 09:59
Ипонамать

мужьями-то чо не рассказываете про свое корпоративное единение, а? ))

дык мужья поди так же единятся

0  0
26.12.2016 10:00
Берти Вустер

ну так и поделитесь радостью ))

0  0
26.12.2016 10:00
larisa2011

да я тоже берти как и ты... тормозная, всех красивых разберут, одни старики, да страшненькие остаюца, вот мне рассказать то и нечего!!! кроме как кто с кем сплетни собрать!!!! поэтому мне такое не грозит!!!! зубы сами гниют, никто им не помогает!

0  0
26.12.2016 10:03
Берти Вустер

Лор, тут как бы гордиться нечем чтобы рассказывать, когда подпитая шаболда начинает хвостом вилять. )

0  0
26.12.2016 10:04
larisa2011

ой берти, вот тебя послушать так пуританин такой сидит, зато про студенток и суши ну все знает, про карточку в летуаль, тоже, во т прям какая разница то тогда, ты собираешь студенток на улице, я виляю хвостом на корпоротиве!!

0  0
26.12.2016 10:06
обезъяна

ллора, ты сама то майонез сделай не ленись

0  0
26.12.2016 10:08
larisa2011

вот еще, самой майонез делать, из яиц сырых, чтобы сальмонеллез или как там подцепить!!! нафиг! уж лучше с консервантами!!!!

0  0
26.12.2016 10:12
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:04 Лор, я никогда ни каких студенток не собирал. кормить детёв сушами не позволяет УК и общественная мораль. Причем здесь я. я то по корпоратам не лижусь ни с кем, лижитесь то вы, причем ничего страшного в этом не видите. Не стыдно за мужа? когда он к тебе на работу приходит а ваши мужики его за лошару держат?

0  0
26.12.2016 10:13
Берти Вустер

вот еще, самой майонез делать, из яиц сырых, чтобы сальмонеллез или как там подцепить!!! нафиг! уж лучше с консервантами!!!! __________________________ нахрена готовить мне банаааааааны обезьянью ...ядскую еду. сыт по горлом я бананом сраным, дуй обратно к себе в караганду )))

0  0
26.12.2016 10:17
larisa2011

может у меня нет мужа!!!! не кому приходить!!!!

0  0
26.12.2016 10:17
Берти Вустер

ну это тогда другое дело. тогда обжимайся если хош. только помню, что честь беречь нужно с молоду.

0  0
26.12.2016 10:21
larisa2011

какая молодость мне за 30, тут уже не до чести!!!))))

0  0
26.12.2016 10:21
Ипонамать

ну это тогда другое дело. тогда обжимайся если хош.

нет, надо всегда помнить, что завтра с этими людьми приедется работать

0  0
26.12.2016 10:23
larisa2011

это с начальством работать, а с такими то что!!! пф.... как сидел у себя там так и пусть сидит!!!

0  0
26.12.2016 10:24
Ипонамать

это с начальством работать

ты считаешь начальство не узнает о том что было на корпоративе? или оно посчитает это нормальным?

0  0
26.12.2016 10:27
Берти Вустер

Ипонамать. начальству до лампы и выше, мыж орлы )) лишь бы работали нормально. Тут прежде всего себе самой противно должно быть.

Лор, про честь всегда думать нужно. Чтобы не считали шаболдой которую по пьяни в углу пожамкать можно. это унизительно.

0  0
26.12.2016 10:28
larisa2011

не ну если начальник остался на праздник в одиночестве, то наверное он будет против, но обычно верхушки после первой стопки все занятые!)))) а кто там в коллективе с кем им чисто пофиг!!!!

0  0
26.12.2016 10:29
Ипонамать

лишь бы работали нормально.

а если они продолжат на рабочих местах после корпората? и вообще отношения в коллективе должны быть деловыми и не более

0  0
26.12.2016 10:30
Берти Вустер

Ипонамать яж тебе говорю. волновать будет только тогда когда это начнет отражаться на процессе. Тут самим нужно думать зачем людям которые тебе вовсе не друзья давать обильную пищу для разговоров.

0  0
26.12.2016 10:31
larisa2011

берти глядя на меня, ты думаешь, хотя ты меня не видел, что я на шаболду похожа??? пф... обычно таких и любят...(((( знают что весело с ними пить, приятно погулять оттянуться, особенно если мужики женатики то им наоборот напряжение снять, разрядиться так, а вот нас таких с честью, на 8 марта шоколадкой не поздравят, потому как смысла нет, что тратиться.. знаешь как обидно бывает!!! а эти шалапендры все сидят с тюльпанами и конфетами!!1

0  0
26.12.2016 10:32
larisa2011

ой я вас умоляю, как два старика тут, вон в каждом коллективе, есть хотя бы одна или две пары, которые поженились!!! и надо сказать замут у них после корпоротива и был!!! и ничего семья образовалась!!! просто есть кукушки которые работу связывают с отдыхом...

0  0
26.12.2016 10:33
ПлохойХорошийЗлой

Взгляд со стороны начальства: да нехай народ развлекается, а потом на работе обсуждает чьи-то обжимашки)))) это их (народ) отвлекает от скучных будней и ненужных мыслей

0  0
26.12.2016 10:35
Ипонамать

а эти шалапендры все сидят с тюльпанами и конфетами!

тюльпаны завянут, шоколадка на боках отложится

0  0
26.12.2016 10:38
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:31 Лор я с женщинами не гуляю и не развлекаюсь. пью только с деловыми партнерами, затем чтобы по пьяни услышать то что мне нужно и обсудить дела.

0  0
26.12.2016 10:40
larisa2011

ну и что!!!!(((((

0  0
26.12.2016 10:41
larisa2011

берти ты больной???? только так твоя брезгливость к женщинам объясняется???? нормальный мужик любит женщин!!!! а ты их мне кажется ненавидишь!!!

0  0
26.12.2016 10:42
обезъяна

вот еще, самой майонез делать, из яиц сырых, чтобы сальмонеллез или как там подцепить!!! нафиг! уж лучше с консервантами!!!!

вот балда не образованная в перепелиных яйцах нет сальмонелл

0  0
26.12.2016 10:43
larisa2011

ну это если перепелинные добавлять...

0  0
26.12.2016 10:44
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:41 Лорочка я вас не ненавижу, я вас просто знаю, очень хорошо )) Лучше чем вам бы хотелось )) и даже знаю то что вы сами про себя еще не знаете ))

0  0
26.12.2016 10:46
larisa2011

берти а может просто простушки попадались!!! вот и знаете!!!

0  0
26.12.2016 10:49
Берти Вустер

Лор ))) по-настоящему врать, хитрить, интриговать, обманывать и манипулировать умеют очень и очень не многие люди ))) по настоящему - это означает когда все шито-крыто и тебе за это ничего не будет )) Так что вы в 8-9 случаев из 10-ти простушки )) мамы же всем в детстве говорили что тайное становится явным - вот )) причем в самый не подходящий момент. Я вот лично интриговать и врать не умею, честно )) но считаю что у меня есть одно другое, очень важное качество - наблюдательность )

0  0
26.12.2016 10:51
Ипонамать

чото берти с каждым днем с другой стороны открываться стал

0  0
26.12.2016 11:00
larisa2011

т.е берти ты честно заработал свой первый миллион???)))) не умеет он!!!)))) если человек получает з.п. больше чем средняя по барнаулу, то он уже умеет врать и интриговать!!!))

0  0
26.12.2016 11:03
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:00 я считаю что умею зарабатывать деньги. но это совсем другое. лор я еще для мусора спец-пакеты покупаю, большие 60ти литровые, вот сталина на меня нет, да ))

поэтому лора лучше сидите на заде ровно ))

0  0
26.12.2016 11:04
ПлохойХорошийЗлой

"если человек получает з.п. больше чем средняя по барнаулу, то он уже умеет врать и интриговать!!!))"

как у такой умной и привлекательной не получается, а у какого-то старого сноба получается ???

0  0
26.12.2016 11:07
larisa2011

Берти ну улыбайся ага!!!)))) я тоже знаю как зарабатывают деньги!)))) и уж наблюдательность ну ни как не помощник, если только в засаде за киллером наблюдать, а потом в судах за деньги показания давать!)))) так что про честность свою это вон дерезе или панке говори!!! ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:04 просто у меня связаны руки..)))) не могу пользоваться всеми примочками для обогощения своей жизни!!!

0  0
26.12.2016 11:11
Берти Вустер

Лор, наблюдательность - это когда маленькие кусочки, зачастую отдельно ничего не означающие, складываешь в картинку. ))

0  0
26.12.2016 11:13
Ипонамать

и уж наблюдательность ну ни как не помощник, если только в засаде за киллером наблюдать, а потом в судах за деньги показания давать!))))

вот зря ты так думаешь

0  0
26.12.2016 11:14
ПлохойХорошийЗлой

"просто у меня связаны руки..))))... " ______________ по массовому мнению людей, "со средней зарплатой по барнаулу", связанные руки никак не мешают обогащению индиивидума женского пола,... а где-то даже и помогают

0  0
26.12.2016 11:20
larisa2011

не я еще замечала что бомжи очень наблюдательные, металл и бутылки с банками увидят даже там где обычному человеку и не привидеться!))) Панка правда????)))))

0  0
26.12.2016 11:22
larisa2011

ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:14 какой вы...прям как в 50 оттенков серого!!!)))) красавчег!!!)))

0  0
26.12.2016 11:24
Берти Вустер

не я еще замечала что бомжи очень наблюдательные, металл и бутылки с банками увидят даже там где обычному человеку и не привидеться!))) Панка правда????))))) ____________ Лор, ты когда полы моешь воду из ведра не хлебаешь, нет?

0  0
26.12.2016 11:25
larisa2011

че к чему??? Опять твой плоский юмор!!!

0  0
26.12.2016 11:25
Ипонамать

Панка правда????)))))

берти тебе о другой наблюдательности про людей ты вот не замечаешь может, но все - жесты, мимика, интанации, фразы, позы - говорит о тебе, и такие как берти знают как к тебе подойти и получить от тебя все что им надо, а ты даже не поймешь как так

0  0
26.12.2016 11:29
Берти Вустер

лора, да боже упаси, какой юмор, правда жизни.

Ипонамать, не совсем. То про что ты говоришь это как раз редкое качество манипуляции ) а мне ничего получать не нужно. Речь шла про, с лориной точки зрения, продуманных баб которые с кем-то там обжимаются. Я же ей объясняю что там все белыми нитками шито.

0  0
26.12.2016 11:31
Ипонамать

не совсем. То про что ты говоришь это как раз редкое качество манипуляции )

ну манипуляции делаются на основании наблюдений за объектом. применение рандомных методов - затратное дело

0  0
26.12.2016 11:32
larisa2011

панка сроду не так!!!! вот про меня я знаю что многие в том числе и мужики думают, а я на самом деле сроду другая!!! и когда оказывается это узнают, пообщавшись, многие очень сильно удивляются!!! так что это сроду ни о чем не говорит, только тупни на это и обращают внимание, помню училась на психолога в педе, и там препод решила блеснуть своими знаниями психолога и давай рассказывать такую муру, я хотела поспорить, да думаю мети емеля твоя неделя!!!

0  0
26.12.2016 11:34
- гость -

у меня кот из ведра пьет

0  0
26.12.2016 11:35
Берти Вустер

Ипонамать зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:31 опять не о том. я говорю про формат следователь-преступник, а ты про развести на действие-эмоции.

0  0
26.12.2016 11:35
Ипонамать

опять не о том. я говорю про формат следователь-преступник, а ты про развести на действие-эмоции.

ладно, проехали

0  0
26.12.2016 11:36
larisa2011

берти, да какими нитками, еще раз говорю корпоротив и делается для того чтобы, ну грубо говоря бабам которые хотят и для мужиков которым надо бабу, чтобы не бегать по улицам, чтобы не искать где-то как-то со своими проблемами, когда в коллективе есть близко, про нее известно и если бабенке это надо то некоторые не откажутся получать за это типо премии или зарплату в белом конвертике, а кто-то ради статуса любовница! На таких гулянках как правило все уже знают, какая дразница и какая можно!!! так что тут нитки эти для глупцов, которым все кажется что их обманут или еще чего, покушаются, да большенству бабам и шить не надо, чтобы дать понять что кому нужно!!! а все эти пересуды ой та с кем, ой та с этим, это детский лепет новых сотрудников, которых бах и шокировала эта новость!))))

0  0
26.12.2016 11:38
Ипонамать

корпоротив и делается для того чтобы,ну грубо говоря бабам которые хотят и для мужиков которым надо бабу, чтобы не бегать по улицам, чтобы не искать где-то как-то со своими проблемами, когда в коллективе есть близко, про нее известно и если бабенке это надо то некоторые не откажутся получать за это типо премии или зарплату в белом конвертике, а кто-то ради статуса любовница Источник: © ИА "Амител"

фублин, ты где работаешь???

0  0
26.12.2016 11:40
Берти Вустер

larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:36 лор, я потому на такие мероприятия и не хожу, что вы там у друг друга под хвостом понюхали и побежали на случку.

0  0
26.12.2016 11:40
larisa2011

панка это в любом коллективе так!!!! хотя у вас бюджетников, поди корпоротив делается для того чтобы пожрать на холяву!!)))) ну так колбасы со столов домой тырнуть или сырку!))))))))))) ой блин прости!!! ну смешно же!!!

0  0
26.12.2016 11:41
larisa2011

берти ты скока раз был женат???))))

0  0
26.12.2016 11:42
Ипонамать

для того чтобы пожрать на холяву!!

у нас нет халявы, ибо черной кассы нет так что каждый платит за себя

0  0
26.12.2016 11:44
Берти Вустер

лор, я тебе еще раз говорю, я вас на сквозь вижу )

0  0
26.12.2016 11:47
larisa2011

экстросенс блин!!!! езжай в битву!!! за тебя как за земляка буду болеть!

0  0
26.12.2016 11:49
larisa2011

да и кстати если видишь значит опыт большой был общения с женщинами, следовательно сам треп-а-лся!!!))))

0  0
26.12.2016 11:54
обезъяна

Лора, я щас блевану уже((

0  0
26.12.2016 11:55
обезъяна

я лично на корпоративы как правило хожу да, конечно мне эти рожи уже опостылели но я умею абстрагироваться приятная музыка, хороший стол. главное вовремя уехать, пока салатные маски и быдлотанцы не начались))

0  0
26.12.2016 11:58
Serg 1

у меня наоборот башка от голода болеть начинает! и вообще не соображаю!

покормите лорку уже адрес куда доставку сделать и фио получателя шаурмы сообщу в личку

0  0
26.12.2016 11:58
Берти Вустер

да и кстати если видишь значит опыт большой был общения с женщинами, следовательно сам треп-а-лся!!!)))) __________ лора, это просто наблюдательность к мелочам )) когда решишь на корпорате вильнуть хвостом то помни, что ты простушка а не манипулятор. ))

0  0
26.12.2016 11:59
larisa2011

здрасти а как же дед мороз и снегурчка, а как же конкурсы на раздевание и шарики в ноги просовывать??? это же так весело!!! не умеете расслабляться или просто страшные что на вас внимания не обращают!!! я вот готовлюсь на корпоротив за месяц это точно... )))

0  0
26.12.2016 12:00
larisa2011

берти блин.. не в моих правилах, но я бы даже поспорила на счет простушки!!!!

0  0
26.12.2016 12:03
Ипонамать

адрес куда доставку сделать и фио получателя шаурмы сообщу в личку

а мне?

0  0
26.12.2016 12:06
Serg 1

а мне?

докажи что ты тоже не соображаешь

0  0
26.12.2016 12:15
Блонди

Лора, на диете майонез нельзя!

0  0
26.12.2016 12:15
Ипонамать

докажи что ты тоже не соображаешь

чо прям нужно доводить до такого?

0  0
26.12.2016 12:16
Serg 1

чо прям нужно доводить до такого?

вы должны быть в равных условиях

0  0
26.12.2016 12:25
Ипонамать

вы должны быть в равных условиях

ладно, поголодаю

0  0
26.12.2016 12:25
Берти Вустер

Лор, я знаю женщин которые НЕ простушки. поверь, ты не они.

0  0
26.12.2016 12:29
Берти Вустер

если хочешь могу пояснить разницу, ну вдруг интересно станет )))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< декабрь 2016  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
12:24
Автор "Гарри Поттера" планирует выпустить две новые книги 0
12:15
Чем запомнился музыкант и певец Джордж Майкл? 0
12:04
Фура и микроавтобус слетели с трассы Барнаул – Павловск. Фото 0
12:00
Обмен вещей – просто и удобно с сайтом “Баш на баш” 6
11:53
Названа предварительная причина пожара на радиозаводе в Барнауле 4
11:41
Завершились съемки клипа группы "Ленинград" на песню "Кольщик" 2
11:30
Ученые из Бийска разрабатывают проект по контролю аварийных ситуаций 1
11:23
Семью со 180 тыс. руб. долга по коммуналке выселяют из квартиры в Барнауле 11
11:14
Ротация в действии: как обновилось руководство алтайской "Единой России" 0
11:03
Версию теракта при крушении Ту-154 не будут рассматривать как основную 5
10:54
Барнаульцев ждут штрафы за вклинивание в колонны школьных автобусов 2
10:50
Как сэкономить на отоплении в зимнее время? 0
10:42
Первый канал показал выпуск "Непутевых заметок" об Алтайском крае. Видео 2
10:37
Какая погода ждет Алтайский край в последнюю рабочую неделю 2016 года? 0
10:34
Правительство выделило регионам 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям 1
10:27
Количество умерших от "Боярышника" в Иркутске достигло 76 человек 6
10:16
Захарова объяснила, почему Киев обрадовался крушению Ту-154 Минобороны РФ 13
10:08
Движение по всем трассам в Алтайском крае восстановлено 1
09:53
Родители Жанны Фриске установили на кладбище памятник певице. Видео 12
09:42
Барнаульский "Университет" потерпел два поражения подряд на выезде 1
09:32
Поиски пропавшего без вести подростка в Барнауле пока не дали результата 7
09:23
Глумившуюся над катастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили из SNC 39
09:07
Двое детей и трое взрослых пострадали в дорожной аварии в Новоалтайске 1
08:58
Британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет 10
08:41
Рабочая неделя началась в Барнауле с восьмибалльных пробок 13
08:21
Минтранс объяснил большой разброс обломков Ту-154 19
07:45
Как и где выбрать хорошее мясо? 0
07:28
Борис Трофимов рассказал об отказе возглавлять алтайскую "Единую Россию" 7
07:07
Голод повышает трудоспособность людей – ученые 113
06:44
15 миллионов рублей просят за трехкомнатную квартиру в Барнауле. Фото 30
06:23
Неделя в Алтайском крае стартует с сильных метелей 0
06:02
Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы Ту-154 3
23:16
Память доктора Лизы предложили увековечить в России 3
22:51
Советник президента Украины предложил принести к посольству РФ "Боярышник" 10
22:34
Процедуру опознания тел погибших при крушении Ту-154 проведут в Москве 0
21:41
Киевляне несут цветы к посольству России после крушения Ту-154 1
21:19
"Осиновый кол в могилу" – Рынска продолжила тему о крушении Ту-154 18
21:08
Путин отменил участие в световом шоу в Петербурге из-за крушения Ту-154 0
20:38
Предновогодняя неделя в Алтайском крае стартует со штормовой погоды 0
20:17
Крушение самолета Ту-154 Минобороны России. Инфографика 1
20:01
Тела жертв авиакатастрофы Ту-154 извлекают из моря 1
19:36
"Диагнозы не комментируем" – НТВ отметил на глумливый пост Рынски о Ту-154 2
19:18
Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с катастрофой Ту-154 0
19:01
Сразу пять трасс перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
18:51
Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура 22
18:21
Божена Рынска глумливо высказалась о крушении самолета Ту-154 10
18:09
СМИ со ссылкой на Минздрав сообщили о гибели всех находившихся на Ту-154 0
17:46
Компенсации семьям погибших при крушении Ту-154 составят 3 млн руб. 0
17:32
Авария с участием маршрутки произошла в Барнауле. Фото 0
17:17
Приоритетной версией крушения Ту-154 назвали техническую неисправность 4
17:09
Лучшие выступления ансамбля Александрова. Фото и видео 0
16:54
Патриарх Кирилл помолился о погибших в результате крушения Ту-154 3
16:52
Видео с места крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи 2
16:35
Муж Доктора Лизы подтвердил, что его жена находилась в упавшем самолете 1
16:22
Кобзон заявил, что должен был лететь на разбившемся самолете Ту-154 3
16:20
Комиссия Минобороны вылетела в Сочи для расследования крушения 0
16:16
Лучшие из лучших: чем знаменит ансамбль имени Александрова? 0
16:10
Елизавета Глинка: путь доктора Лизы 1
16:08
Самые известные авиакатастрофы в истории самолетов Ту-154 1
15:57
Расследование крушения Ту-154 передано в Центральный аппарат СК 2
15:31
Доктор Лиза значится в списках пассажиров, рухнувшего самолета Ту-154 1
15:25
Основные версии и причины крушения самолета Минобороны России 7
15:12
Минобороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154 7
15:07
Мэр Москвы распорядился помочь семьям погибших при авиакатастрофе ТУ-154 0
15:03
Стали известны имена журналистов, находившихся на борту самолета Минобороны 0
14:37
На борту самолета Минобороны находились 92 человека 0
14:14
Что случилось с самолетом Минобороны РФ над Черным морем? 5
14:10
Появился предварительный список пассажиров, находившихся в самолете ТУ-154 3
13:47
Крушение самолета Минобороны. Хроника событий 0
13:38
Почему падают самолеты? Крупнейшие авиакатастрофы за последние годы 57
13:12
ТАСС: самолет Минобороны упал в Черное море 34
13:04
Савченко создает свою партию под названием РУНА 0
12:50
Специалисты называют техническую неисправность причиной крушения самолета 10
12:33
Впервые в Барнауле в новогоднюю ночь пройдет Литургия 2
12:29
Минобороны подтвердило пропажу с радаров самолета Ту-154 3
12:03
Около 130 человек застряли на фуникулере на горнолыжном курорте в Италии 0
11:47
Самолет Минобороны, вылетевший из Сочи, пропал с радаров 28
11:30
Сердечный приступ случился у ребенка на борту самолета Торонто-Лондон 0
11:06
Испанский художник Хиль Паррондо умер в возрасте 95 лет 2
10:34
Американская прокуратура заявила о невозможности роспуска фонда Трампа 0
10:02
Частный жилой дом сгорел в центре Барнаула. Фото 2
09:38
"Непутевые заметки" об Алтайском крае покажут утром 25 декабря 3
09:11
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Москве задержан 0
08:38
Бомбу времен ВОВ взорвут в Германии 25 декабря, идет эвакуация населения 2
08:17
Магазин загорелся в Бийске в ночь на 25 декабря 3
08:00
Главное блюдо стола: как правильно готовить фаршированную индейку? 7
07:36
Таунхаус в викторианском стиле продается в Барнауле за 23 млн рублей. Фото 21
07:04
Католики и протестанты празднуют 25 декабря Рождество Христово 7
06:32
Метели и бураны возвращаются в Алтайский край 25 декабря 1
06:01
ТОП-10 городских новинок: чем прирос Барнаул в 2016 году. Фото 9
23:02
Российские школьники хуже всего знают историю регионов 4
22:03
Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы полосы и застрял 0
21:20
Радиозавод в Барнауле продолжает тлеть. Фото 8
21:06
Житель Белокурихи угнал автомобиль со спящим хозяином внутри 1
20:00
Стюардесса Вулович, пережившая авиакатастрофу 1972 года, умерла в Сербии 1
19:32
Состояние актрисы Кэрри Фишер из "Звездных войн" стабилизировалось 0
19:03
Санта Клаус в канун Рождества отправился в кругосветку с подарками 0
18:35
18 сотрудников МЧС тушили пожар в частном доме Барнаула 1
18:07
Температура до -30 градусов опустится на Алтае в ночь на 25 декабря 0
17:27
Очевидцы: ТЦ "Проспект" в Барнауле затопило горячей водой 2
17:02
Ангела Меркель покупала рождественские товары при трех телохранителях 18
16:29
Взрыв произошел на территории бывшей воинской части в Башкирии 0
16:03
Мужчина в Москве пытался сжечь сына и его девушку на первом знакомстве 10
15:31
Порошенко выполнил только 22% своих обещаний 8
15:03
Удивительное рядом: 10 самых странных законопроектов 2016 года 5
14:32
Серьезные пробки зафиксированы в Барнауле 24 декабря 3
14:05
Представитель боксера Поветкина заявил, что их ждет большой суд 3
13:34
Склад пивной тары загорелся в Ростовской области 3
13:04
Причины пожара на радиозаводе в Барнауле еще выясняются 2
12:35
"Храбрый Лука": полицейский, застреливший террориста в Милане, стал героем 0
12:05
Жители Алтайского края обсуждают в сети новую стелу, написанную с ошибкой 24
11:32
День спустя: фотографии после пожара на радиозаводе в Барнауле 15
11:20
Новогоднее чудо: почему масштабное мероприятие пройдет не в центре Барнаула 0
11:07
Обама распространил действие "закона Магнитского" на все страны 12
10:32
Папа Римский пожертвует шесть миллионов евро украинцам на Новый год 11
10:06
Автобус сорвался в пропасть в Малайзии, 13 человек погибли 1
09:41
Президент Филиппин сказал, что сожжет ООН, если поедет в США 15
09:05
Эксплуатация некоторых SSJ-100 запрещена после выявления дефекта 24
08:38
Трампу понравилось, как поздравил его Путин с приближающимися праздниками 5
08:15
Шесть пожарных тушили горящий автомобиль в Рубцовске 0
07:44
Одновременно 100 призов разыгрывают в Барнауле 0
07:33
Барнаульский завод стал первым привилегированным поставщиком фирмы Bosch 13
07:06
Двухуровневый таунхаус рядом с бором продают в Барнауле за 21 млн руб. Фото 9
06:32
Как приготовить холодец из трех видов мяса к новогоднему столу 2
06:01
Массовые праздники и фейерверки ждут барнаульцев 24 декабря 2
05:07
Холод и гололед ждут жителей Алтайского края 24 декабря 1
02:17
Морепродукты продлевают жизнь — ученые 0
00:14
Ученые выяснили, какая работа самая нервная в мире 12

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.