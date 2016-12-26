Фото: youtube.com
Голод способен повышать трудоспособность – такой вывод сделали ученые, проведя исследование в одной из американских технологических компаний, сообщает Svopi.ru.
Эксперимент заключался в том, что работники компании не ели в течение 36 часов – с вечера понедельника по среду.
Затем ученые пришли к выводу, что сотрудники в своей трудовой деятельности были намного продуктивнее, чем в обычные дни. Связывают такой эффект с тем, что мозг при чувстве голода начинает работать намного быстрее.
Исследования в данной области продолжаются.
Комментарии
Не зря говорят:"Как полопаешь, так и поработаешь". Не заправленный автомобиль с места не тронется.
Лишь бы в России это применять не стали.
Связывают такой эффект с тем, что мозг при чувстве голода начинает работать намного быстрее. он так думает: я скоро сдохну, а работы ещё много, вай-вай, быстрее надо!
ну как бы еще ёся сталин этот метод апробировал )))
у меня наоборот башка от голода болеть начинает! и вообще не соображаю!
и вообще не соображаю!
все в курсе ты пожри и только потом на амик выходи))
Ну вот опять популистские выкладки, а то что это, мягко сказать, пожарный метод для мозга и что этому самому мозгу нужна регулярная подпитка - об этом ни слова. Так очень быстро наступает нервное истощение, вплоть до депрессии - обычная физиология.
серь отвали а!!!! бесишь с утра!!!
- гость - 26 декабря 2016 г. 07:52
Вообще-то: "Как потопаешь,так и полопаешь"
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 08:42
Про сексуальный голод имели ввиду?
лорк сходи похавай))
Лор, на нг ты майонез ведерком берешь?
Продолжайте )))) подняли настроение
ну не знаю, часто так нельзя наверное мозг насиловать
26.12.2016 09:06 to Serg 1
нее. хватит) лорку ж главное подтолкнуть) потом она как лавина сама все сделает)))
берти обычно знаешь такие банки здоровые, ну золотой, там кг 2-3!!! чтобы сразу все праздники из дому не выходить, лежать и на кусочек бородинского мазать укроп и огурчик сверху, и сладким чаем запивать!!! люблю майонез!!!
Серь скучно троллишь!!! про лавину к своей бывшей любви ирине больше отнеси!!! я тебе вообще больше даже отвечать не хочу, чет опротивел!!!
Лор, я не сомневался что любишь )) Знаешь у меня какая очень прочная ассоциация? у камеди вумен есть скетч где скулкина с кравченко на пикник поехали ))) посмотри.
Хреновые исследователи. Мозгу нужно питание и кислород. Без той же глюкозы нервные клетки погибают.
larisa2011
берти обычно знаешь такие банки здоровые, ну золотой, там кг 2-3!!! чтобы сразу все праздники из дому не выходить, лежать и на кусочек бородинского мазать укроп и огурчик сверху, и сладким чаем запивать!!! люблю майонез!!! =========== Еще рыбку из шпрот туда нужно добавить
яичко еще положить. и утром в дубзилет после такого обжоры лучше не заходить )))
да ну рыбка жирная - масленистая, а я на диете!!!! Ой берти что обиделся что я тебя стариком обозвала??? так на правду не обижаются??))))
Еще рыбку из шпрот туда нужно добавить
блин. ну нафига вы тут слюни развродите???
да панка как эти, хорошо у меня в сумке пакетик майонеза лежит, сейчас бутер сделаю!!!!
Ипонамать
Еще рыбку из шпрот туда нужно добавить
блин. ну нафига вы тут слюни развродите??? ==================== Кушать хочется с утра
лорк сходи пожри) ты оливье таз уже нарубила?
погуглила, скулкина хоть и толстая нокрасивая... поди от мужиков отбоя нет, а ты берти гложи свои кости все... фу прям!
хорошо у меня в сумке пакетик майонеза лежит, сейчас бутер сделаю!!!!
колбаса тож в сумке?
колбасу не люблю!!!! сало бы кусочек!!!))) копченого или в луковом пере!
Лор, там как бы вообще не вес )) там больше про менталитет )) ты тоже так приветствуешь? здарова маааааать ))))
или в луковом пере!
это как?
Ой берти что обиделся что я тебя стариком обозвала??? так на правду не обижаются??)))) _____________ ну какие могут быть обиды ))) мыж с тобой разные виды. ты макака по знаку зодиака, да и без знака... ))) а я орел )) нам орлам все до лампы и выше, не колышат дела нас мартышьи )))
да и ладонью по плечу или по спине хоп!!!
- гость - 26 декабря 2016 г. 07:52
Не зря говорят:"Как полопаешь, так и поработаешь". ________________________
вообще говорят "как потопаешь - так и по лопаешь", но люмпены вечно все извратят
да какой ты орел, так филин... Орлы летают, а ты все сидишь...
берти да и любишь ты гундосых дерез, и скучных и нудливых обезьян!!!ыыыы!!!
лор, ну так если ты сама говорила что у вас веселье в том чтобы на корпорате по пьяне пососаться и по обжиматься. )) а мне такая веселуха не нужна. Я орел а не олень рогаты.
берди ты просто ничерта не понимаешь, корпоротивы для сплачивания коллектива, для поднятия духа, вот и сплачиваемся!)))) просто берди поди всех мужиков разбирают а ты один нецалованный сидишь в углу, лишь какая старушка поглядывает пьяной улыбкой с коронкой золотой!)))))
Лор, вы, можете как угодно это называть, но сути это не меняет ))) мужьями-то чо не рассказываете про свое корпоративное единение, а? )) знаете что зубья поломанными рученками по всей комнате собирать будете ))) я на корпоративы вообще не хожу - это раз. случайными связями не интересуюсь - это два )
мужьями-то чо не рассказываете про свое корпоративное единение, а? ))
дык мужья поди так же единятся
ну так и поделитесь радостью ))
да я тоже берти как и ты... тормозная, всех красивых разберут, одни старики, да страшненькие остаюца, вот мне рассказать то и нечего!!! кроме как кто с кем сплетни собрать!!!! поэтому мне такое не грозит!!!! зубы сами гниют, никто им не помогает!
Лор, тут как бы гордиться нечем чтобы рассказывать, когда подпитая шаболда начинает хвостом вилять. )
ой берти, вот тебя послушать так пуританин такой сидит, зато про студенток и суши ну все знает, про карточку в летуаль, тоже, во т прям какая разница то тогда, ты собираешь студенток на улице, я виляю хвостом на корпоротиве!!
ллора, ты сама то майонез сделай не ленись
вот еще, самой майонез делать, из яиц сырых, чтобы сальмонеллез или как там подцепить!!! нафиг! уж лучше с консервантами!!!!
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:04 Лор, я никогда ни каких студенток не собирал. кормить детёв сушами не позволяет УК и общественная мораль. Причем здесь я. я то по корпоратам не лижусь ни с кем, лижитесь то вы, причем ничего страшного в этом не видите. Не стыдно за мужа? когда он к тебе на работу приходит а ваши мужики его за лошару держат?
вот еще, самой майонез делать, из яиц сырых, чтобы сальмонеллез или как там подцепить!!! нафиг! уж лучше с консервантами!!!! __________________________ нахрена готовить мне банаааааааны обезьянью ...ядскую еду. сыт по горлом я бананом сраным, дуй обратно к себе в караганду )))
может у меня нет мужа!!!! не кому приходить!!!!
ну это тогда другое дело. тогда обжимайся если хош. только помню, что честь беречь нужно с молоду.
какая молодость мне за 30, тут уже не до чести!!!))))
ну это тогда другое дело. тогда обжимайся если хош.
нет, надо всегда помнить, что завтра с этими людьми приедется работать
это с начальством работать, а с такими то что!!! пф.... как сидел у себя там так и пусть сидит!!!
это с начальством работать
ты считаешь начальство не узнает о том что было на корпоративе? или оно посчитает это нормальным?
Ипонамать. начальству до лампы и выше, мыж орлы )) лишь бы работали нормально. Тут прежде всего себе самой противно должно быть.
Лор, про честь всегда думать нужно. Чтобы не считали шаболдой которую по пьяни в углу пожамкать можно. это унизительно.
не ну если начальник остался на праздник в одиночестве, то наверное он будет против, но обычно верхушки после первой стопки все занятые!)))) а кто там в коллективе с кем им чисто пофиг!!!!
лишь бы работали нормально.
а если они продолжат на рабочих местах после корпората? и вообще отношения в коллективе должны быть деловыми и не более
Ипонамать яж тебе говорю. волновать будет только тогда когда это начнет отражаться на процессе. Тут самим нужно думать зачем людям которые тебе вовсе не друзья давать обильную пищу для разговоров.
берти глядя на меня, ты думаешь, хотя ты меня не видел, что я на шаболду похожа??? пф... обычно таких и любят...(((( знают что весело с ними пить, приятно погулять оттянуться, особенно если мужики женатики то им наоборот напряжение снять, разрядиться так, а вот нас таких с честью, на 8 марта шоколадкой не поздравят, потому как смысла нет, что тратиться.. знаешь как обидно бывает!!! а эти шалапендры все сидят с тюльпанами и конфетами!!1
ой я вас умоляю, как два старика тут, вон в каждом коллективе, есть хотя бы одна или две пары, которые поженились!!! и надо сказать замут у них после корпоротива и был!!! и ничего семья образовалась!!! просто есть кукушки которые работу связывают с отдыхом...
Взгляд со стороны начальства: да нехай народ развлекается, а потом на работе обсуждает чьи-то обжимашки)))) это их (народ) отвлекает от скучных будней и ненужных мыслей
а эти шалапендры все сидят с тюльпанами и конфетами!
тюльпаны завянут, шоколадка на боках отложится
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:31 Лор я с женщинами не гуляю и не развлекаюсь. пью только с деловыми партнерами, затем чтобы по пьяни услышать то что мне нужно и обсудить дела.
ну и что!!!!(((((
берти ты больной???? только так твоя брезгливость к женщинам объясняется???? нормальный мужик любит женщин!!!! а ты их мне кажется ненавидишь!!!
вот еще, самой майонез делать, из яиц сырых, чтобы сальмонеллез или как там подцепить!!! нафиг! уж лучше с консервантами!!!!
вот балда не образованная в перепелиных яйцах нет сальмонелл
ну это если перепелинные добавлять...
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:41 Лорочка я вас не ненавижу, я вас просто знаю, очень хорошо )) Лучше чем вам бы хотелось )) и даже знаю то что вы сами про себя еще не знаете ))
берти а может просто простушки попадались!!! вот и знаете!!!
Лор ))) по-настоящему врать, хитрить, интриговать, обманывать и манипулировать умеют очень и очень не многие люди ))) по настоящему - это означает когда все шито-крыто и тебе за это ничего не будет )) Так что вы в 8-9 случаев из 10-ти простушки )) мамы же всем в детстве говорили что тайное становится явным - вот )) причем в самый не подходящий момент. Я вот лично интриговать и врать не умею, честно )) но считаю что у меня есть одно другое, очень важное качество - наблюдательность )
чото берти с каждым днем с другой стороны открываться стал
т.е берти ты честно заработал свой первый миллион???)))) не умеет он!!!)))) если человек получает з.п. больше чем средняя по барнаулу, то он уже умеет врать и интриговать!!!))
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:00 я считаю что умею зарабатывать деньги. но это совсем другое. лор я еще для мусора спец-пакеты покупаю, большие 60ти литровые, вот сталина на меня нет, да ))
поэтому лора лучше сидите на заде ровно ))
"если человек получает з.п. больше чем средняя по барнаулу, то он уже умеет врать и интриговать!!!))"
как у такой умной и привлекательной не получается, а у какого-то старого сноба получается ???
Берти ну улыбайся ага!!!)))) я тоже знаю как зарабатывают деньги!)))) и уж наблюдательность ну ни как не помощник, если только в засаде за киллером наблюдать, а потом в судах за деньги показания давать!)))) так что про честность свою это вон дерезе или панке говори!!! ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:04 просто у меня связаны руки..)))) не могу пользоваться всеми примочками для обогощения своей жизни!!!
Лор, наблюдательность - это когда маленькие кусочки, зачастую отдельно ничего не означающие, складываешь в картинку. ))
и уж наблюдательность ну ни как не помощник, если только в засаде за киллером наблюдать, а потом в судах за деньги показания давать!))))
вот зря ты так думаешь
"просто у меня связаны руки..))))... " ______________ по массовому мнению людей, "со средней зарплатой по барнаулу", связанные руки никак не мешают обогащению индиивидума женского пола,... а где-то даже и помогают
не я еще замечала что бомжи очень наблюдательные, металл и бутылки с банками увидят даже там где обычному человеку и не привидеться!))) Панка правда????)))))
ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:14 какой вы...прям как в 50 оттенков серого!!!)))) красавчег!!!)))
не я еще замечала что бомжи очень наблюдательные, металл и бутылки с банками увидят даже там где обычному человеку и не привидеться!))) Панка правда????))))) ____________ Лор, ты когда полы моешь воду из ведра не хлебаешь, нет?
че к чему??? Опять твой плоский юмор!!!
Панка правда????)))))
берти тебе о другой наблюдательности про людей ты вот не замечаешь может, но все - жесты, мимика, интанации, фразы, позы - говорит о тебе, и такие как берти знают как к тебе подойти и получить от тебя все что им надо, а ты даже не поймешь как так
лора, да боже упаси, какой юмор, правда жизни.
Ипонамать, не совсем. То про что ты говоришь это как раз редкое качество манипуляции ) а мне ничего получать не нужно. Речь шла про, с лориной точки зрения, продуманных баб которые с кем-то там обжимаются. Я же ей объясняю что там все белыми нитками шито.
не совсем. То про что ты говоришь это как раз редкое качество манипуляции )
ну манипуляции делаются на основании наблюдений за объектом. применение рандомных методов - затратное дело
панка сроду не так!!!! вот про меня я знаю что многие в том числе и мужики думают, а я на самом деле сроду другая!!! и когда оказывается это узнают, пообщавшись, многие очень сильно удивляются!!! так что это сроду ни о чем не говорит, только тупни на это и обращают внимание, помню училась на психолога в педе, и там препод решила блеснуть своими знаниями психолога и давай рассказывать такую муру, я хотела поспорить, да думаю мети емеля твоя неделя!!!
у меня кот из ведра пьет
Ипонамать зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:31 опять не о том. я говорю про формат следователь-преступник, а ты про развести на действие-эмоции.
опять не о том. я говорю про формат следователь-преступник, а ты про развести на действие-эмоции.
ладно, проехали
берти, да какими нитками, еще раз говорю корпоротив и делается для того чтобы, ну грубо говоря бабам которые хотят и для мужиков которым надо бабу, чтобы не бегать по улицам, чтобы не искать где-то как-то со своими проблемами, когда в коллективе есть близко, про нее известно и если бабенке это надо то некоторые не откажутся получать за это типо премии или зарплату в белом конвертике, а кто-то ради статуса любовница! На таких гулянках как правило все уже знают, какая дразница и какая можно!!! так что тут нитки эти для глупцов, которым все кажется что их обманут или еще чего, покушаются, да большенству бабам и шить не надо, чтобы дать понять что кому нужно!!! а все эти пересуды ой та с кем, ой та с этим, это детский лепет новых сотрудников, которых бах и шокировала эта новость!))))
корпоротив и делается для того чтобы,ну грубо говоря бабам которые хотят и для мужиков которым надо бабу, чтобы не бегать по улицам, чтобы не искать где-то как-то со своими проблемами, когда в коллективе есть близко, про нее известно и если бабенке это надо то некоторые не откажутся получать за это типо премии или зарплату в белом конвертике, а кто-то ради статуса любовница Источник: © ИА "Амител"
фублин, ты где работаешь???
larisa2011 зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 11:36 лор, я потому на такие мероприятия и не хожу, что вы там у друг друга под хвостом понюхали и побежали на случку.
панка это в любом коллективе так!!!! хотя у вас бюджетников, поди корпоротив делается для того чтобы пожрать на холяву!!)))) ну так колбасы со столов домой тырнуть или сырку!))))))))))) ой блин прости!!! ну смешно же!!!
берти ты скока раз был женат???))))
для того чтобы пожрать на холяву!!
у нас нет халявы, ибо черной кассы нет так что каждый платит за себя
лор, я тебе еще раз говорю, я вас на сквозь вижу )
экстросенс блин!!!! езжай в битву!!! за тебя как за земляка буду болеть!
да и кстати если видишь значит опыт большой был общения с женщинами, следовательно сам треп-а-лся!!!))))
Лора, я щас блевану уже((
я лично на корпоративы как правило хожу да, конечно мне эти рожи уже опостылели но я умею абстрагироваться приятная музыка, хороший стол. главное вовремя уехать, пока салатные маски и быдлотанцы не начались))
у меня наоборот башка от голода болеть начинает! и вообще не соображаю!
покормите лорку уже адрес куда доставку сделать и фио получателя шаурмы сообщу в личку
да и кстати если видишь значит опыт большой был общения с женщинами, следовательно сам треп-а-лся!!!)))) __________ лора, это просто наблюдательность к мелочам )) когда решишь на корпорате вильнуть хвостом то помни, что ты простушка а не манипулятор. ))
здрасти а как же дед мороз и снегурчка, а как же конкурсы на раздевание и шарики в ноги просовывать??? это же так весело!!! не умеете расслабляться или просто страшные что на вас внимания не обращают!!! я вот готовлюсь на корпоротив за месяц это точно... )))
берти блин.. не в моих правилах, но я бы даже поспорила на счет простушки!!!!
адрес куда доставку сделать и фио получателя шаурмы сообщу в личку
а мне?
а мне?
докажи что ты тоже не соображаешь
Лора, на диете майонез нельзя!
докажи что ты тоже не соображаешь
чо прям нужно доводить до такого?
чо прям нужно доводить до такого?
вы должны быть в равных условиях
вы должны быть в равных условиях
ладно, поголодаю
Лор, я знаю женщин которые НЕ простушки. поверь, ты не они.
если хочешь могу пояснить разницу, ну вдруг интересно станет )))