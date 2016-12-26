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Голод способен повышать трудоспособность – такой вывод сделали ученые, проведя исследование в одной из американских технологических компаний, сообщает Svopi.ru.
Эксперимент заключался в том, что работники компании не ели в течение 36 часов – с вечера понедельника по среду.
Затем ученые пришли к выводу, что сотрудники в своей трудовой деятельности были намного продуктивнее, чем в обычные дни. Связывают такой эффект с тем, что мозг при чувстве голода начинает работать намного быстрее.
Исследования в данной области продолжаются.
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