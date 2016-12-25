Фото: sc.mil.ru
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова был создан в 1928 года. Сегодня в репертуаре коллектива двух тысяч произведений: народные песни и танцы, солдатские песни, произведения русских и зарубежных композиторов. В составе ансамбля более 200 артистов. 64 из них были на борту самолета Минобороны ТУ-154, который утром в воскресенье, 25 декабря, вылетел из Сочи в Сирию для предновогоднего поздравления российских солдат. После нескольких минут полета самолет пропал с радаров. Обломки судна нашли в море в 1,5 километров от Сочи. Сообщения о выживших пока не поступали.
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Выступление ансамбля с патриотической песней "Священная война".
А здесь съемка 1943 года. Исполняются песни "Несокрушимая и легендарная", пляска "Казачья кавалерийская", Гимн партии большевиков.
"Подмосковные вечера".
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