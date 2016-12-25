Стоп-кадр с youtube.com
25 декабря с радаров пропал вылетевший из Адлера в Сирию самолет Минобороны ТУ 154. Обломки самолета нашли в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе. Четыре морских судна и пять вертолетов ведут поиск погибших в результате авиакатастрофы Ту-154.
Специалисты, которые работают над версиями причины падения Ту-154 Минобороны России в Черное море, в настоящее время исключают версию теракта. Основными версиями сейчас остаются техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.
Комментарии
Не умели раньше самолёты строить!
Проблема в том ,что поисковики летают в зоне взлёта и посадки ,что создаёт дополнительную нагрузку на Диспетчерскую службу УВД.