Фото: patriarchia.ru
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл помолился за упокой погибших при крушении самолета Ту-154, сообщает Life.ru.
Как отмечается издание, глава РПЦ совершил заупокойную молитву во время богослужения в храме Святителя Спиридона в московском районе Нагатинский Затон.
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Напомним, что Ту-154 Минобороны потерпел крушение утром в воскресенье, 25 декабря. Воздушное судно упало в Черное море. На борту находились 92 человека, включая журналистов Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. В списках находившихся на борту также значится Елизавета Глинка — доктор Лиза.
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На месте катастрофы самолета работают спецслужбы и водолазы.
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