Фото: ntv.ru
Техническая неисправность названа в качестве приоритетной версии крушения самолета Ту-154 под Сочи, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Версия технической неисправности вышла на первый план и является на текущий момент приоритетной", — приводит издание слова собеседника, добавляя, что версия теракта практически исключается.
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Также отмечается, что маловероятны в данном случае версии, сводящиеся к ошибке пилотов. Относительно метеоусловий собеседник агентства сказал, что они были благоприятными.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря. По последним данным, на борту находились 92 человека. Среди них были журналисты, артисты, которые направлялись в Сирию на выступление на авиабазе "Хмеймим".
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По факту крушения возбуждено уголовное дело. В акватории Черного моря работают экстренные службы.
Комментарии
Траур по невинно убиенным будет?
МО обороны закрытая организация и может выдвинуть какую угодно версию ,дабы папахи не падали вместо самолётов. * этот самолёт прощает многое , в том числе и технические неисправности ,не прощает одного - ошибок в пилотировании , или непоследовательности действий при работе с шасси / механизацией на взлёте.
ак заявил в интервью "Коммерсанту" майор ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов, версии ошибки пилота и отказа техники - это самые реальные причины, которые рассматривают в таких случаях в первую очередь. "Но это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты, это буквально несколько минут, пропадает с экранов радара... Самолет на взлете падает очень редко, тем более такого класса. Ту-154 имеет три двигателя, он очень надежен", - говорит летчик.
По его словам, то, что пропавший с экранов радаров самолет не подавал никаких сигналов бедствия свидетельствует, что он "моментально потерял скорость и просто упал в штопорное положение, то есть неуправляемое". В этом случае пилот испытывает неимоверные перегрузки и просто физически может быть неспособен включить сигнал бедствия.
"Я думаю, произошло разрушение самолета, как это было в Шарм-эш-Шейхе, где скорость у него была сначала 780 км/ч и потом резко стала 170 км/ч, и потеря высоты 1000 метров", - сравнивает Красноперов.
Кроме того, летчик обратил внимание на большой разлет осколков (около 15 км). "Если бы самолет падал целый, то такого бы не было разлета осколков, поверьте. Самолет развалился, просто развалился, значит, взорвался, значит, где-то кому-то дали чемоданчик..., кто-то что-то мог подложить. Поверьте, такой разлет осколков бывает только при разрушении самолета в воздухе. Просто он взрывается, и все. А когда лайнер просто падает, получается пятно масляное, и потом всплывают части", - объяснил майор ВВС.
Авиаэксперт Вадим Лукашевич также отмечает, что обломки рассыпаны по большой площади, что может быть свидетельством того, что самолет начал разрушаться еще в воздухе.
"То есть он разрушился не при падении. А если в воздухе - то это теракт. Потому что невозможно, чтобы при ошибке пилотирования самолет разрушился в воздухе. Это нужно сорвать его, например, в штопор, и это очень сложно было бы сделать. А если это техническая неисправность, то, все равно, не бывает таких неисправностей, которые приводят к разрушению в воздухе",