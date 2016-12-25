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Некоторые российские телеканалы изменят вещательную сетку в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154.
Как передает "Интерфакс", сетка вещания изменится у Первого канала. "В эфир не выйдет шоу "Точь в точь", а также проморолики новогодних проектов и новогодние межпрограммные заставки", — сказала пресс-секретарь канала Лариса Крымова. Также снимают с эфира финал игры "Что? Где? Когда?".
Изменится сетка и у телеканала РЕН ТВ, который снимает с эфира все развлекательные программы. С утра на РЕН ТВ выходят внеплановые экстренные выпуски новостей.
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НТВ также отменит некоторые развлекательные передачи и фильмы.
Напомним, на борту рухнувшего в Черное море Ту-154 Минобороны находилось 92 человека. Среди них – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова.
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По факту крушения возбуждено уголовное дело. В акватории Черного моря работают экстренные службы.
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