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Все 92 человека, находившиеся на борту самолета Минобороны Ту-154 погибли, информирует Life.ru, ссылаясь на данные министерства здравоохранения.
"В распоряжении Лайфа оказались данные Министерства здравоохранения, в которых сообщается о гибели всех пассажиров и членов экипажа на борту самолёта Ту-154 Минобороны РФ. Все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу", — говорится в сообщении издания.
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Напомним, что самолет Минобороны утром 25 декабря упал в акватории Черного моря. На борту Ту-154 находились 92 человека – 84 пассажира и восемь членов экипажа.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Рассматриваются различные версии произошедшего.
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Федеральные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что приоритетной версией называется техническая неисправность самолета.
При этом также уточнялось, что версия теракта практически исключается.
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