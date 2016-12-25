Фото: uznayvse.ru
Известная светская обозревательница Божена Рынска глумливо высказалась о некоторых людях, находившихся на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение 25 декабря.
"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", приводит РИА Новости текст заметки обозревательницы на ее странице в Facebook.
Напомним, направлявшийся в Сирию самолет министерства обороны рухнул в акваторию Черного моря утром 25 декабря. На борту авиасудна находились 92 человека – 84 пассажира и восемь членов экипажа.
Читайте также: Минобороны опубликовал список пассажиров самолета Ту-154
В числе летевших были трое сотрудников НТВ. Это корреспондент Михаил Лужецкий, а также оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
По факту крушения расследуется уголовное дело. СМИ называют основной версией катастрофы техническую неисправность самолета.
Комментарии
Ожидать что из выгребной ямы проистечёт какая-либо другая субстанция кроме дерьма глупо. Ну зачем же эту яму пиарить?
Зачем пиарить какую то Рыльку глумливую ? колумнистку недоделанную
почему админам не забанить ее по этическим соображениям? Так нет же, они пиар-кампанию этой сучке организуют...
ckfdf зарегистрированный 25 декабря 2016 г. 18:48
Славян, а ты своими комментами не пиаришь эту чушку?
С утра некоторые местные дровосеки тоже написали неразумное , но славян на них пальцем не кажет.
В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права. Потому что за НТВошек звонили из администрации президента и просили. И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропаган****. Аминь.
не знаю, кто это, но фамилие запомню