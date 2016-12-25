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Крушение самолета Минобороны
Новости

Божена Рынска глумливо высказалась о крушении самолета Ту-154

, ИА "Амител"
Оказавшуюся на борту съемочную группу НТВ светская обозревательница назвала "бонусом"

Фото: uznayvse.ru

Известная светская обозревательница Божена Рынска глумливо высказалась о некоторых людях, находившихся на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение 25 декабря.

"Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?", приводит РИА Новости текст заметки обозревательницы на ее странице в Facebook.

Напомним, направлявшийся в Сирию самолет министерства обороны рухнул в акваторию Черного моря утром 25 декабря. На борту авиасудна находились 92 человека – 84 пассажира и восемь членов экипажа.

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В числе летевших были трое сотрудников НТВ. Это корреспондент Михаил Лужецкий, а также оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

По факту крушения расследуется уголовное дело. СМИ называют основной версией катастрофы техническую неисправность самолета.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.12.2016 18:48
ckfdf

Ожидать что из выгребной ямы проистечёт какая-либо другая субстанция кроме дерьма глупо. Ну зачем же эту яму пиарить?

0  0
25.12.2016 18:50
ВанькаДурак

Зачем пиарить какую то Рыльку глумливую ? колумнистку недоделанную

0  0
25.12.2016 19:35
Агафья Тихоновна

почему админам не забанить ее по этическим соображениям? Так нет же, они пиар-кампанию этой сучке организуют...

0  0
25.12.2016 19:35
Сумрачный гений

ckfdf зарегистрированный 25 декабря 2016 г. 18:48

Славян, а ты своими комментами не пиаришь эту чушку?

0  0
25.12.2016 19:47
CALIBR

С утра некоторые местные дровосеки тоже написали неразумное , но славян на них пальцем не кажет.

0  0
25.12.2016 20:44
Джазатор

В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ. Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права. Потому что за НТВошек звонили из администрации президента и просили. И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропаган****. Аминь.

0  0
25.12.2016 20:52
bds22

не знаю, кто это, но фамилие запомню

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