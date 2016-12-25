Фото: 7info.ru
Президент России Владимир Путин объявил понедельник, 26 декабря, общенациональным днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ.
"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — цитирует главу государства ТАСС.
Напомним, что самолет министерства обороны РФ следовал на авиабазу Хмеймим в Сирии. Ранним утром 25 декабря он пропал с радаров.
Читайте также: Минобороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154
В числе пассажиров Ту-154 находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и артисты коллектива, а также журналисты.
Читайте также: Приоритетной версией крушения Ту-154 назвали техническую неисправность
Всего на борту находилось 92 человека, включая восьмерых членов экипажа. Обломки самолета обнаружены в акватории Черного моря в районе Сочи.
По факту крушения расследуется уголовное дело. Рассматривается различные версии случившегося. СМИ называют в качестве приоритетной версии техническую неисправность.
Комментарии
"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", — цитирует главу государства ТАСС. +++++++++++++++ Кто-нибудь помнит,был ли объявлен траур 31 октября 2015 года,когда над Синаем в результате теракта(А-321) погибло 224 человека ? Я - нет. Почему ?
Может потому что то была частная поездка, а здесь целью были государственные интересы?
ЗЫ Кстати, результаты по ростовской авиакатастрофе произошедшей в марте были?
Может потому что то была частная поездка, а здесь целью были государственные интересы? +++++++++++++++ 1.В первую очередь там находились российские граждане ,что есть главный государственный интерес и личная ответственность президента,согласно Конституции. 2. В полном отчёте не было.
Это всё понятно, только "общенациональный день траура" проблему авиакатастроф не решит. Не вижу ни каких противоречий, каждая ситуация субъективна в восприятии. Не считаю уместным проведения параллелей.
Крупнейшая в истории России авиакатастрофа произошла в субботу, 31 октября. Пассажирский лайнер Airbus 321 российской авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, разбился на территории Египта. Погибли 224 человека — практически все из них россияне и большинство возвращались с отдыха. Указом президента 1 ноября объявлено днем траура, в Египет вылетели российские следователи и авиаэксперты.
https://www.gazeta.ru/social/2015/10/31/7864817.shtml
Казимир, опять вы на трагедии перхотью пылите. Ну ведь это не просто неприлично, это хуже гораздо. И память освежите. https://www.1tv.ru/news/2015/11/01/8229-v_rossii_traur_po_zhertvam_aviakatastrofy_nad_sinayskim_poluostrovom
Лорик опередила, но тосно некоторым брехливым в мусало.
Прилично у человеку не мешало бы извиниться....
Спасибо , на мой вопрос можно было ответить кратко, не пыля перхотью. * особенно специалисту посадок по JPS - лучу.
На ваш вопрос, Казимир, есть два варианта ответа: или вы, как честный человек, извинитесь что за вброшенную провокационные дезу, либо признаете проблему с памятью, сославшись на возраст - поймут. А тетий вариант (который, похоже, вы хотите избрать) божена рынски.
Wind , если ищете кошку в чёрной комнате,уверяю,занятие бесполезное-её там нет,а вот попробовать натянуть сову на глобус,уверен - у вас получится,молодой человек : действуйте. По Рынски :диагноз не комментирую,мне хватило откомментировать с утра некоторых дровосеков по схожему поводу. Ферштейн? * считаю диалог законченным.
Казимир, не понимаю, о каких кошках разговор вы затеваете, я вижу исключительно ваш первый пост, он же первый в сабже. Вы не в силах за него нести ответственность? Я правильно вас понял?
Ещё раз и последний : купи петуха и компостируй мозги ему. * Откровенно для тех кто пришёл троллить.
Казимир, троллить? Ты "запамятовал", а я троллить? Оригинально. Кстати, в утренней ветке тебе респект. Вроде можешь быть человеком здравым, глубоко порядочным. Но...Тут же сам все и обгадишь...Зачем тебе это?
Соболезнования родным! Мир потерял великолепных артистов, ансамбль Александрова, и настоящего правозащитника, Доктора Лизу.
2 Wind Спрашивать с человека с моральными отклонениями, коим является Казимир,бесполезно. Он с
куриейКурициной из одинаковых куч вылупились. Оба забываю, что за свой гнилой базар нужно нести ответственность. Не зря же у козимира погоняло главЧМО. А Казимир хоть кому-то свои соболезнования выражал сам?
Филя,ты считаешь можно погадить на этой ветке ? Ну продолжай - модератор тебе в помощь.
Правдофил, я полагаю, что вы частично не правы. Казимир виртуально как личность убит политикой. И его комментарии в утренней ветке ясно об этом говорят. Он "виртуальный наркоман", ушел в псевдореальность, создав себе псевдоличность. Жаль, что в псевдожизни он не сохраняет моральные устои, что тревожно, учитывая его возраст.
Мукомол и торговец семечками в психоаналитики подался ?! Человечище , ты тоже собрался своим гогномётом на пару с Филей поливать 7! Давай ,давай - зажигай,открываю попкорн... * развели срачЪ на ветке ,"зажигатели" френовы.
Казимир, у тебя "разведка" хреново работает...Но ты все не о том - так ты запамятовал все-таки, или умышленно брехню накинул? Не о том ты радуешься, господин. Не о мне думать надо, а о себе, своем лживость посте.
"радеешь", конечно, а не "радуешься". Со смартфона, правит, как хочет.
Доктор Лиза и Александровцы.... Да уж... Год заканчивается...
Не залезь Россия в Сирию много дней назад...
Да уж...Взаимосвязь. да и вообще, если б не самолеты....Атом...Паруса...ДВС...
А вообще...Жатва идет, високосного года. 15- го числа скоропостижно скончался мой отец. Более 90 проц. моих ближайших родственников ушло в високосный года.. после смерти отца в деревне за неделю только три покойника на улице...Плохая концовка года, везде. Столько траура. Столько горя.... Берегите своих близких, помните о них. Сочувствуйте чужим, помня свое горе. И не смейте использовать горе чужих ни в каких угодно целях. Подло, безнравственно - мягко. Кощунственно, бесчеловечно.