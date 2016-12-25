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Решение о закрытии сразу нескольких трасс приняли в Алтайском крае из-за непогоды, сообщает Алтайавтодор.
В дорожном ведомстве отмечают, что решение о запрете движения для всех видов транспорта связано с отсутствием видимости, сильным порывистым ветром и снегом.
В данный момент перекрыты дороги:
- Змеиногорск – Рубцовск;
- Поспелиха — Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от Староалейского до границы с Республикой Казахстан);
- Староалейское — Новокамышенка — Первокаменка – Семеновка;
- Автодорога К-09 Екатерининское — Плоское — Новоалейское — Верх Алейка;
- Алейск — Петропавловское — Смоленское (От Алейска до Усть-Пристани).
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