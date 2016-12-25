Фото: vk.com/barneos22
Снежные заносы, метели, гололед и сильный ветер прогнозируются в Алтайском крае в начале предновогодней недели.
Температура в ночь на понедельник в регионе составит -9…-14 градусов, при прояснении -15…-20 градусов. Днем по краю -6…-11 градусов, в северо-западных районах до -16 градусов.
Ветер юго-западный, ночью с порывами 18-23 метров в секунду, днем 6-11 метров с усилением до 17 метров.
В Барнауле 26 декабря временами снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура ночью -12…-14 градусов, днем -9…-11 градусов с понижением в течение дня.
Ветер в краевой столице юго-западный, ночью 14-19 метров в секунду, днем 7-12 метров.
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