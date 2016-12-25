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Тела жертв авиакатастрофы Ту-154 близ Сочи извлекают из моря — данные о количестве найденных тел разнятся, но уже точно на борт спасательного судна подняты десять тел.
В районе крушения самолета Минобороны наращивается группировка поисково-спасательных сил. По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километров.
В данный момент в поисково-спасательных мероприятиях участвует более трех тысяч человек.
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Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 92 человека. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Рассматриваются разные версии случившегося.
Понедельник, 26 декабря, объявлен днем национального траура.
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В случае теракта, версия будет засекречена по известным мотивам или ситуация не настолько ещё шаткая?