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Президент России Владимир Путин не примет участие в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены. Планировалось участие в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено", — цитирует Пескова "Интерфакс".
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Напомним, ранее президент сообщил, что 26 декабря объявлено днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.
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