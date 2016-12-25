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Процедура опознания тел погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ будет проводится в Москве, сообщили в федеральном Минтрансе.
Также в министерстве подчеркнули, что в столице родственникам жертв катастрофы будет оказываться медико-психологическая помощь.
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Напомним, что летевший в Сирию Ту-154 с 92 людьми на борту потерпел крушение утром 25 декабря. В числе пассажиров были журналисты, а также артисты ансамбля Александрова.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
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