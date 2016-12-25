Фото: politrada.com
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил о желании принести к посольству России в Киеве бутылку "Боярышника" на фоне трагедии, связанной с крушением Ту-154.
Свой язвительный комментарий Бирюков оставил на странице в Facebook, написав: "Это самый парадоксальный парадокс — жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды… Грохнулся самолет МО РФ... Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку Боярышника".
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Очевидно, в данном случае советник Порошенко сделал отсылку к массовой гибели людей, употребивших спиртосодержащую жидкость в Иркутске.
Что же касается катастрофы Ту-154, то она произошла утром 25 декабря. На борту самолета Минобороны находилось 92 человека. На месте крушения в акватории Черного моря проводится поисковая операция, из воды достают тела погибших. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Комментарии
чо? редакционная палитика! тащить хрень всякой шушеры! эта сволочь не весь народ Украины!
тварь рыннску попиарили как за здрасьте прямо офигительная личноздь рынска! мля, это уже за пределами понимания редакционной палитики! осуждаю ребята вашу палитику!
давайте трите!