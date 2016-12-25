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Руководитель совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выступил с инициативой увековечить память директора фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (доктор Лиза), погибшей при крушении Ту-154 25 декабря.
"Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия", — цитирует слова Федотова Lenta.RU.
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Он также добавил, что вместе с Елизоветой Глинкой намеревался лететь в Сирию с медикаментами для госпиталя в провинции Латакия.
Напомним, что крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ произошло ранним утром 25 декабря. На борту самолета находилось 92 человека. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
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