Фото: znak.com
Предновогодняя неделя в России началась трауром по жертвам крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим. Сам глава государства отменил свое участие в некоторых мероприятиях в связи с трагедией.
Как сообщал портал Amic.ru, крушение Ту-154 произошло ранним утром 25 декабря над Черным морем. Самолет с 92 людьми на борту летел в Сирию.
Читайте также: Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
В числе тех, кто находился в самолете, – журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, директор "Справедливой помощи" Елизавета Глинка.
Читайте также: Приоритетной версией крушения Ту-154 назвали техническую неисправность
По факту трагедии расследуется уголовное дело. Называются различные версии случившегося. Основной, как отмечали федеральные СМИ со ссылкой на источники, является техническая неисправность самолета.
Комментарии