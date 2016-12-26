Фото: rusdialog.ru

Министр транспорта РФ Максим Соколов объяснил, с чем связан большой разброс обломков самолета Минобороны Ту-154, который разбился над Черным морем в воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Интерфакс".

По словам министра, который возглавляет правительственную комиссию, которую создали в связи с крушением лайнера, разброс вызван большим течением.

Также он отметил, что говорить о причинах крушения самолета преждевременно, добавляют "Ведомости". Пока в круглосуточном режиме происходит сбор материалов – данных аэропорта, разных локаторов. Соколов подчеркнул, что в понедельник прибудет "специальный гидроакустический локатор, который будет исследовать дно".

Напомним, лайнер разбился в полутора километрах от береговой линии неподалеку от Сочи. Он прилетел в Адлер из подмосковного аэропорта Чкаловский, чтобы дозаправиться. После этого он должен был улететь в сирийскую Латакию, однако через несколько минут после взлета Ту-154 исчез с экранов радаров. Позже его обломки нашли в Черном море.

На борту самолета находилось восемь членов экипажа и 84 пассажира – артисты, военнослужащие и журналисты. Все они погибли при крушении. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с наступающим Новым годом.