Фото: rusdialog.ru
Министр транспорта РФ Максим Соколов объяснил, с чем связан большой разброс обломков самолета Минобороны Ту-154, который разбился над Черным морем в воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на "Интерфакс".
По словам министра, который возглавляет правительственную комиссию, которую создали в связи с крушением лайнера, разброс вызван большим течением.
Также он отметил, что говорить о причинах крушения самолета преждевременно, добавляют "Ведомости". Пока в круглосуточном режиме происходит сбор материалов – данных аэропорта, разных локаторов. Соколов подчеркнул, что в понедельник прибудет "специальный гидроакустический локатор, который будет исследовать дно".
Напомним, лайнер разбился в полутора километрах от береговой линии неподалеку от Сочи. Он прилетел в Адлер из подмосковного аэропорта Чкаловский, чтобы дозаправиться. После этого он должен был улететь в сирийскую Латакию, однако через несколько минут после взлета Ту-154 исчез с экранов радаров. Позже его обломки нашли в Черном море.
На борту самолета находилось восемь членов экипажа и 84 пассажира – артисты, военнослужащие и журналисты. Все они погибли при крушении. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с наступающим Новым годом.
Комментарии
Шанс найти "чёрные ящики" сохраняется , если хвостовая и носовая часть фюзеляжа лежат нетронутыми. При разваливании на мелкие фрагменты ,найти таковые будет практически нереально : Ч.Я. не оборудованы радиомаяками. * один Ч.Я.(основной) - в подпольном пространстве кабины,второй ( дублирующий) - в хвостовом отсеке.
Не совсем верно-в переднем техотсеке Марс (речевой), в хвосте - МСРП (параметрический).
Система МСРП-64М производит запись полетной инфор- мации на магнитную ленту двумя накопителями - аварийным (защищенным) и эксплуатационным.(К3-63) Время записи для одного цикла движения ленты (в пря- мом и обратном направлении) соответственно 20 или 25 часов в зависимости от толщины магнитной ленты.(с) МАРС-БМ ,да -речевой самописец.
Напомним, лайнер разбился в полутора километрах от береговой линии неподалеку от Сочи. Он прилетел в Адлер из подмосковного аэропорта Чкаловский, чтобы дозаправиться. После этого он должен был улететь в сирийскую Латакию, ******************************* Че-то понять не могу. Связь с лайнером пропала через 20 с небольшим минут, Сочи находится совсем в другой стороне от Латакии и еще за 20 минут самолет пролетел бы минимум км 150. Вопрос: "Как он разбился в 1,5 км. от Сочи?"
26.12.2016 09:04 CALIBR ________________________ А почему не оснащаются маяками? Чтобы не нашли другие люди?
Сейчас местные диванные эксперты всех выведят на чистую воду, найдут виновных, установят причину.
Много вопросов. В Египте не смогли все списать на самолёт и экипаж, а очень хотели. Побоялись иностранцев. Мосмотрим, что тут скажут. Но в инете 90% спецов говорят: очень похоже на "бабах".
Канеш рванули. Так бабахнули что ни кто среагировать не успел.Ни по рации не крикнули ни SOS не включили.
Санёк 26 декабря 2016 г. 09:15
Кто-то ляпнул про 20 минут и понеслось. 2 минуты после взлета и все....
как раз при взлетной 210 приблизиться к гос границе и схватить в борт пару стрел с рыболова в нейтрале - все возможно. а дальше падать по ветру в штопоре.....
10-19 или Игл.
Anarchy - да чего угодно, подобного добра на все борта в мире хватит и чуть-чуть останется....
10-27 +. Достаточно вспомнить Чечню, где, да, не Иглы, но Мухи и АК продавались , как трусы на базаре. И Иглы, скорее всего, так же можно достать. Это Россия. Плати валюту, и бери, что хочешь
вчера поздно вечером на одном из ресурсов,где живут профи, один из спецов обмолвился,что "большой разброс обломков свидетельствует о теракте".сегодня большой разброс комментируют как последствия течения.... комментарии излишни. Вопрос,по сути один: КАК МОГЛИ ПРОВОРОНИТЬ?
гость - 26 декабря 2016 г. 10:55
Один ресурс с профи? Такой же как и амик? Тогда да, верить надо.
проворонили самолёт МЧС, теперь нужно перетрясти всё сочи, уверен там крысы найдутся.
- гость - 26 декабря 2016 г. 11:05 Один ресурс с профи? Такой же как и амик? Тогда да, верить надо.
+100500! Если верить всему, что пишут, то надо ещё всерьез рассмотреть вариант нападения инопланетян и версию того, что судно разрушил резонанс от репетиции на борту ансамбля Александрова... (сарказм)
"Как он разбился в 1,5 км. от Сочи?"
уже пишут, что обломки обнаружены в море в 5,5 км от берега. Но тоже не 20 минут.
уже пишут, что обломки обнаружены в море в 5,5 км от берега. Но тоже не 20 минут.
Какие 20 минут?? Спустя 2 минуты!!