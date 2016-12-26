Фото: osharapova.ru

Восьмибалльные заторы на дорогах ждут жителей столицы Алтайского края в понедельник, 26 декабря, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Примечательно, что встали машины не в центральной части города, как обычно. Самая тяжелая ситуация наблюдается на улице Попова на протяжении от улицы Георгия Исакова до Павловского тракта (скорость движения равна 5 километрам в час) и после пересечения с улицей Власихинской (7-10 км/ч). Кроме этого, значительная пробка собралась на пересечении улиц Малахова и Власихинская (7-10 км/ч). Также машины почти стоят на улице Юрина, в районе ее пересечения с улицей Северо-Западной, Новороссийской и Матросова.

К тому же наблюдаются проблемы на отдельных участках проспектов Ленина, Космонавтов и Строителей, улицы Малахова и Павловского тракта.

Ситуацию осложняют четыре аварии, которые произошли на пересечении улицы Балтийской и Лазурной, в районе перекрестка Сухэ-Батора – Георгиева, перед кольцом Антона Петрова – Попова и на улице Малахова.