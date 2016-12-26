Фото: osharapova.ru
Восьмибалльные заторы на дорогах ждут жителей столицы Алтайского края в понедельник, 26 декабря, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Примечательно, что встали машины не в центральной части города, как обычно. Самая тяжелая ситуация наблюдается на улице Попова на протяжении от улицы Георгия Исакова до Павловского тракта (скорость движения равна 5 километрам в час) и после пересечения с улицей Власихинской (7-10 км/ч). Кроме этого, значительная пробка собралась на пересечении улиц Малахова и Власихинская (7-10 км/ч). Также машины почти стоят на улице Юрина, в районе ее пересечения с улицей Северо-Западной, Новороссийской и Матросова.
К тому же наблюдаются проблемы на отдельных участках проспектов Ленина, Космонавтов и Строителей, улицы Малахова и Павловского тракта.
Ситуацию осложняют четыре аварии, которые произошли на пересечении улицы Балтийской и Лазурной, в районе перекрестка Сухэ-Батора – Георгиева, перед кольцом Антона Петрова – Попова и на улице Малахова.
Комментарии
Хорошая новость!
да еще гайцы сопровождающие ребятню на елку гари добавляют...
а объехать пробку не? надо тупо в нее переться
Да гады,надо остановить все детские автобусы,пока рыхлые хомячки следуют на службу!Дети подождут!
нет такого кольца:Антона Петрова-Попова, там обычный перекресток
гость 26 декабря 2016 г. 08:58 нет такого кольца:Антона Петрова-Попова, там обычный перекресток ============================================================= Ну откуда журналистам об этом знать ?
26.12.2016 08:55 22 для08:49
ты если не можешь мысль сформулировать, то помолчи. за умного сойдешь. гайцам надо перекрывать ближайший перекресток и быстро освобождать ту полосу по которой идут автобусы, а не стоять в конце пробки и орать в матюгальник, чтоб машины забившие улицу как то умудрились разъехаться.
нет такого кольца:Антона Петрова-Попова, там обычный перекресток
там полукольцо
Я вот на днях попытался в пробку на Попова не вставать, а объехать через Геодезическая - Жасминная - Солнечная поляна, а на перекрёстке Жасминной и Геодезической огромная куча снега сооружённая трактором.
22 для08:49 26 декабря 2016 г. 08:55 Да гады,надо остановить все детские автобусы,пока рыхлые хомячки следуют на службу!Дети подождут! ================== Надо представления новогодние не в час пик начинать. Могли бы мозги включить организаторы.
Очень крутое теперь место. Смирнова С-Западная. Всю пробку которая была перед ленинским отодвинули туда, плюс те машины которые разъезжались направо и лево по смирнова и 80-ой гвардейской. В итоге затруднение движения по Юрина. Ехал от Юрина ло смирнова 20 минут. И главное эту пробку нигде не объедешь.
какие, нафиг, 8-ми балльные? там все 18+
-=SP=- зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 09:32 Теперь по утрам пробка на С-Западной от А-Петрова. И это не предел. Светофоры в "нужных" местах появляются очень часто. Уже ставят светофор на А.Петрова- 42-й бригады.