Фото: tgcom24.mediaset.it
Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл, бывший участник группы "Уэм!" (Wham!), скончался на 54-м году жизни в воскресенье, 25 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.
Подчеркивается, что певец "ушел с миром из дома".
О смерти музыканта BBC сообщил агент по рекламе Майкла. "С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует", – приводит его слова телеканал.
Британская полиция трактует смерть Майкла как "с неустановленными причинами, но не вызывающая подозрений", добавляет ТАСС со ссылкой на заявление полиции округа Тэмз-Вэлли, где жил исполнитель.
В полиции отметили, что вскрытие тела проведут "в положенное время", подчеркнув, что дополнительной информации до завершения процедур не будет.
Комментарии
На евроньюсе это первая новость...
наркотики - зло
26.12.2016 09:14 Filin ________________________________ В точку. Многие девушки моей юности писались от него, а он лысого гонял в общественном туалете в это время.
Со списком ушедших в этом году опубликованым тут на прошлой недели явно по торопились.
Вчера посмотрел с 10ок роликов на его тему-"Careless Whisper" Исполнение на клавишныХ.на басухе, хор "тёмных" джаз бэнд где то в кабаке. И тут новость с утра. Бывают же такие не хорошие совпадения. R.I.P.
у него был же ВИЧ? и нетрадиционная ориентация
- гость - 26 декабря 2016 г. 10:50
И что? Он был классный! И сейчас вот пересматриваю клипы его, то, что он в музыке делал это классно! Нынешним исполнителям не быть такими, ни их, и нашим... жалкие ксерокопии......
- гость - 26 декабря 2016 г. 10:50 у него был же ВИЧ? и нетрадиционная ориентация Слушайте блин Стаса Михайлова, если разделение на тех кто женщин любит)))))
George Michael - Careless Whisper
ps да время не лечит раны! Светлая память! Такая Музыка ВЕЧНА!
смотрите в штаны не надуйте
Похоже что безвозвратно ушло то беззаботное время когда можно было сходить в свой выходной на концерт Майкла Джексона, Принца,ансамбля имени Александрова или спектакль с Зельдиным,а в понедельник пойти работать на радиозавод. Ушла эпоха.