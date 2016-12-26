У экономных хозяев бездумных трат не бывает. Но зимой, в алтайские морозы, так не хочется мерзнуть, что лишние расходы на обогрев квартиры не останавливают даже их. Один из способов сэкономить тепло – установка пластиковых окон. О том, насколько они хороши, написано много. Как на самом деле окна ПВХ позволяют сократить расходы на обогрев жилья, рассказали эксперты компании "Алтайпрофиль".

Низкая теплопроводность

Пластиковые окна (ПВХ) отдают меньше тепла наружу в сравнении с другими видами. Если вам надоело обогревать улицу зимой – поставьте окна ПВХ.

Защита от ветра

Даже при небольшом морозце сильный ветер проникает в помещение сквозь обычные окна и заметно охлаждает его. Простого пластикового окна с хорошим стеклопакетом достаточно, чтобы не пропустить ветер. А если уплотнить его специальными резиновыми прокладками, сквозняки вам точно не грозят.

Многокамерность

Традиционно в нашей стране устанавливают окна из 3-5-камерного ПВХ-профиля. Но чем больше воздушных прослоек в профиле, тем меньше тепла уходит на улицу. Окна из 5-камерного профиля дороже, но теплее. Однако сейчас окна из 5-камерного профиля можно приобрести по цене 3-камерного.

Утепленные стекла

Резиновые уплотнители, несколько камер – это все хорошо, но не предотвращает потери тепла сквозь само стекло. А они обычно занимают большую площадь окна. Если хотите сэкономить и в этом, выбирайте стеклопакеты ТОП или многофункциональные. На поверхность стекла в таких окнах нанесено специальное напыление. Оно отражает тепловое излучение: зимой не выпускает тепло из дома, а летом не пропускает его внутрь.

Используя все энергосберегающие возможности пластиковых окон, вы заметите, что стали меньше платить за дополнительный обогрев дома зимой. В доме станет уютнее и теплее.

Ремонт старых окон

Если вы уже давно установили себе пластиковые окна, то вы сможете сделать их теплее. Например, если вы видите, что из окна начало сквозить или на поверхности стеклопакета часто образуется конденсат, створки перестали плотно закрываться и нормально функционировать, значит, пора обратиться к квалифицированному мастеру.

Как видите, современные технологии производства позволяют изготавливать такие окна, которые надежно защищают от холода. И лучше один раз потратить деньги на установку или ремонт окон ПВХ и зимовать в тепле много лет, чем каждый год наблюдать, как стремительно крутится ваш электросчетчик, подсчитывая киловатты, съеденные обогревателями.

Заказать новые пластиковые окна или отремонтировать старые можно в компании "Алтайпрофиль", а узнать подробную информацию – на сайте http://www.altaiprofil.ru/vnimanie_akciya/ или по телефону +7 (3852) 229-555.