Фото: hayinfo.ru
Столкновение двух автомобилей в Новоалтайске обернулось травмами пяти человек, включая двоих детей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла накануне. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Ниссан Тиида" под управлением водителя 1976 года рождения и "Тойота Ипсум", за рулем которого находился водитель 1981 года рождения.
В результате травмированы дети-пассажиры "Тойоты" 2008 и 2014 годов рождения, а также водитель и два пассажира "Ниссана". Все пострадавшие были доставлены в больницу.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Комментарии
детей жалко