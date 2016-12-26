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Главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская сообщила на своей странице в Facebook, что светский обозреватель Божена Рынска не является сотрудницей издания с 1 декабря, передает РИА Новости.

"Хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря", – написала Архангельская в сообщении. Агентство пишет, что главред SNC также отметила, что Рынска сотрудничала с журналом внештатно, однако "график и личные планы несколько нас развели до поста (Рынски в Facebook – ред.)".

Кроме этого, Архангельская подчеркнула, что издательский дом не одобряет позицию блогерши по авиакатастрофе.

Напомним, ранее Рынска разместила в Facebook запись, в которой выразила радость от крушения Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Она назвала погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала НТВ "членами преступной группы", с которыми, по ее словам, "разобрались небеса".

Самолет Ту-154 разбился в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".