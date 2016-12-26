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Крушение самолета Минобороны
Новости

Глумившуюся над катастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили из SNC

, ИА "Амител"
Главный редактор журнала отметила, что издательский дом не поддерживает позицию Рынски по авиакатастрофе

Фото: argumenti.ru

Главный редактор журнала SNC Наталия Архангельская сообщила на своей странице в Facebook, что светский обозреватель Божена Рынска не является сотрудницей издания с 1 декабря, передает РИА Новости.

"Хотела бы сообщить, что Божена Рынска не работает в SNС с 1 декабря", – написала Архангельская в сообщении. Агентство пишет, что главред SNC также отметила, что Рынска сотрудничала с журналом внештатно, однако "график и личные планы несколько нас развели до поста (Рынски в Facebook – ред.)".

Кроме этого, Архангельская подчеркнула, что издательский дом не одобряет позицию блогерши по авиакатастрофе.

Напомним, ранее Рынска разместила в Facebook запись, в которой выразила радость от крушения Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Она назвала погибших в авиакатастрофе журналистов телеканала НТВ "членами преступной группы", с которыми, по ее словам, "разобрались небеса".

Самолет Ту-154 разбился в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе журналисты Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда".

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.12.2016 09:39
- гость -

Дура.

0  0
26.12.2016 09:51
- гость -

Наказать орально и анально!

0  0
26.12.2016 09:57
ви

либерастня во всей красе. потому вас все и презирают.

0  0
26.12.2016 09:59
ckfdf

Что это за существо? Именно не кто, а что. Почему этой мрази столько внимания в СМИ. Именно этого она и добивалась. Эти либерастные твари прекрасно понимают что в нашей тоталитарной стране, в отличие от соседней демократической, не убьют, не изобьют, не обвинят в бытовом сепаратизме и не посадят в мусорный ящик. Поэтому, не представляя из себя абсолютно ничего, они добиваются популярности самыми мерзкими способами. На мой взгляд реакция на это должна быть как борьба с троллями - полный игнор. Оно не должно упоминаться ни в СМИ, ни в сети, во всяком случае нелиберастных. А вот правоохранительные органы должны отнестись к этим высерам серьёзно.

0  0
26.12.2016 10:00
Элвис

На первом фото мужик с жуткого бодуна..

0  0
26.12.2016 10:13
- гость -

"Светская львица". Обычная обнаглевшая цучка. Утопить в помойном ведре, делов-то.

0  0
26.12.2016 10:13
Ale XXX

Что это за существо? _________________________ Это спасительная палочка-выручалочка российских СМИ. и средств госпропаганды. А еще боярышник от советника президента Украины. Очень своевременная. Ведь нужно вызвать ненависть у соотечественников и направить её на совершенно никчемных персонажах, чтобы весь пар у населения ушел в свисток. А то еще будут задавать неудобные вопросы к власти о Сирии, о военных затратах на неё и за что гибнут там наши граждане.

0  0
26.12.2016 10:14
- гость -

За такие высказывания, давно пора статью в УК ввести! а кому не нравится, пусть валят в хахляндию, там родина всех идиотов!

0  0
26.12.2016 10:16
- гость -

Оказывается статья есть, и уже завели(282 УК РФ) на нее, я рад!

0  0
26.12.2016 10:19
- гость -

Ale XXX зарегистрированный 26 декабря 2016 г. 10:13 неудобные вопросы к власти о Сирии, о военных затратах на неё и за что гибнут там наши граждане

Так это существо и задает эти вопросы, неужели у вас одинаковы с существом мысли? Тем более на все неудобные вопросы уже даны ответы, начиная от того, за что во Вьетнаме гибли американские солдаты. А были еще Ирак, Ливия, Сербия, за что? Может за нефть? Так в Сербии нет нефти

0  0
26.12.2016 10:20
- гость -

Можно создать этой журналистке проблемы вполне законно, ведь есть родственники, которые могут подать иск о возмещении морального вреда, нанесенного распространением сведений, порочащих честь Доктора Лизы. Можно и не совсем законно, но морально оправдано. В любом случае она уже накликала беду своим родственникам, которые, скорее всего, пострадают от какой то катастрофы

0  0
26.12.2016 10:20
гость

Писать не о ком что ли? Уже 4 поста ей посвятили.

0  0
26.12.2016 10:21
Anarchy

Да ну, прям 282? 0-о. То, что она сказала, это не тянет на диспозицию 282-й. Просто её надо назвать дурой. Какой то 37 год....

0  0
26.12.2016 10:22
Anarchy

Alexxx +++ точно подметил

0  0
26.12.2016 10:25
Алекс

Недопустимое высказывание. Но не надо забывать и о других глумливых высказываниях, в том числе об убийстве Немцова, сбитом Боинге, в том числе на этом форуме...

0  0
26.12.2016 10:25
Lexx

Anarchy 26 декабря 2016 г. 10:21 Просто её надо назвать дурой. Какой то 37 год...

Вот прям 37-й?))) А дурой - да, согласен. Только это слишком мягко.

0  0
26.12.2016 10:26
Anarchy

Алекс, на этом форуме, как и на других - двойные стандарты. И про посла америкоса ещё забыл упомянуть, в Ливии

0  0
26.12.2016 10:27
Anarchy

Лекс, ей сменяют 282 просто за мысли вслух. Это 37 год

0  0
26.12.2016 10:31
- гость -

Anarchy 26 декабря 2016 г. 10:27 Лекс, ей сменяют 282 просто за мысли вслух. Это 37 год

Если гражданский иск, то это вполне цивилизованно. Или ответные мысли с пожеланиями по поводу ее родных и близких. Мысль за мысль

0  0
26.12.2016 10:31
Lexx

Ее уже привлекли по 282-й? Или это "может быть"?

0  0
26.12.2016 10:34
Anarchy

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43607434039/Na-Bozhenu-Ryinsku-podali-zayavlenie-v-SK-za-glumlenie-nad-smert

0  0
26.12.2016 10:37
Lexx

Ну пока что общественный деятель подал заявление в СК с требованием привлечь к ответственности. А привлекут ли и по какой статье - вопрос открытый.

0  0
26.12.2016 10:38
Anarchy

Lexx, если не привлекут, я заберу слова назад, насчёт 37 года

0  0
26.12.2016 10:39
- гость -

Anarchy 26 декабря 2016 г. 10:26 Алекс, на этом форуме, как и на других - двойные стандарты. И про посла америкоса ещё забыл упомянуть, в Ливии

Есть балбесы, радующиеся гибели, но при всем уважении к американскому послу в Ливии, ведь американцы создали предпосылки, затеяв госпереворот в Ливии. По сути, предопределив судьбу посла. И госпереворот в Сирии затеяли они же, а не мы. Как и на Украине, один в один. Значит гибель на их совести, а гибель наших - вынужденная, в ответ на их госперевороты. Виноват тот, кто первый начал. А если при этом он еще и радуется смерти, которую начал (майданом), то туда ему и дорога (в майдан

0  0
26.12.2016 10:40
Lexx

Anarchy, до 37 года в любом случае недотягивает. ИМХО, в 37 эта дама уже ехала бы в солнечный Магадан.

0  0
26.12.2016 10:41
- гость -

Anarchy 26 декабря 2016 г. 10:38 Lexx, если не привлекут, я заберу слова назад, насчёт 37 года

Не привлекут, но вполне цивилизованно околпашат в суде, через гражданский иск, тогда заберете слова?

0  0
26.12.2016 10:43
Anarchy

10-36 Надо отделять политиков и простой народ, они никогда не будут вместе. Я смотрю со стороны на этот кукольный театр. Нас стравливают , а мы ведемся. Причём стравливают и там , и тут, стараются посеять ненависть, и у них получается отлично! Так вот именно к политическому "бомонду" и надо 282 применить. Всем по статье УК в своей стране

0  0
26.12.2016 10:43
Anarchy

10-41 да. Это будет справедливо

0  0
26.12.2016 10:45
- гость -

Неужели в Москве закончились зеленка и шприцы? Пару бутыльков в неделю на Рынску регулярно до получения эффекта выздоровления.

Имя Божена она придумала сама себе. Прошу воздержаться от его употребления, от богохульства.

0  0
26.12.2016 10:55
9

26.12.2016 10:13 Ale XXX +1000. Подобные персонажи появляются после любого негативного случая в стране.В остальное время странным образом молчат)))

0  0
26.12.2016 10:55
Ипонамать

Это 37 год

страшно? вообще некоторым нужно оченьхорошие фильты поставить на выходе из мозга, чтобы просто не выходили эти мысли наружу это некрасиво по отношению к памяти погибших кто ее там травил - и травил ли, вопрос открытый, а вот ее заявление больо и неприятно бьет не только по родным погибших, но и по всем нормальным людям

зы: есть люди - утра которых невосполнима, а есть те, про кого скажут "отряд не заметил потери бойца", божена из таких

0  0
26.12.2016 11:06
Anarchy

А я её и не оправдываю. Она дура, что сказала такое. Но за это к ней надо применить ГК, но никак не УК с посадкой на 5 лет (или сколько там по максимуму по 282). Рублем её наказать надо. Тысяч на 10 за каждого пассажира. И вот это будет справедливо. Марина, меня учили, что важна не строгость наказания, а неотвротимость

0  0
26.12.2016 11:07
Anarchy

И наказание должно быть соизмеримо с содеянным.

0  0
26.12.2016 11:15
Ипонамать

меня учили, что важна

теории тебя учили жизнь сложнее

если дура и ляпнула неподумав - пусть извиняется. публично если это ее твердое убеждение - пусть отвечает

0  0
26.12.2016 11:39
Сумрачный гений

- гость - 26 декабря 2016 г. 09:51

Ну приступай коль задумал. Или хочется чужими ручонками сделать грязную "работу"?

ЗЫ По делу - думай, что пишешь и не уподобляйся отбросам.

0  0
26.12.2016 11:41
Ник

Ну тварь же ты божена

0  0
26.12.2016 12:02
- гость -

По этой твари Кащенко давно плачет. Давно пора аминазином ее подлечить, а то успокоиться не может.

0  0
26.12.2016 12:13
- гость -

важна не строгость наказания, а неотвротимость

Наказать орально и анально!

так уже предлагали...

0  0
26.12.2016 12:31
- гость -

Её уволили еще 1 декабря если что, так что нет причинно-следственной связи с её высерами

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