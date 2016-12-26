Волейбольный клуб "Университет" в рамках Высшей лиги "А" потерпел два поражения на выезде от одной из самых слабых команд чемпионата – "Спортакадемии-ВРЗ".

В первом матче, который прошел 24 декабря, подопечные Ивана Воронкова уступили хозяевам без всяких шансов. Игра завершилась со счетом 3-0. По похожему сценарию "студенты" проводили и предыдущие выездные встречи против "Академии-Казань". Тогда наша команда тоже проиграла в первом матче, но сумела взять реванш во второй игре.

В повторной встрече со "Спортакадемией-ВРЗ" "Университет" уверенно взял две первые партии. Казалось, "студенты" смогут закончить великолепный для себя год на хорошей ноте. Однако все вышло иначе: хозяева показали, что могут вытаскивать самые безнадежные матчи. В итоге игроки "Спортакадемии" сравняли счет, а потом и выиграли на тай-брейке.

Свои следующие матчи барнаульские волейболисты проведут 7 и 8 января дома против "Локомотив-Изумруда" из Екатеринбурга. Сейчас наша команда занимает шестую строчку в чемпионате. От лидера – "МГТУ" – нашу команду отделяют всего 4 очка.