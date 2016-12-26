Фото: kp.ru

Родители российской певицы Жанны Фриске установили памятник дочери на Николо-Архангельском кладбище в субботу, 24 декабря. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что над памятником скульпторы трудились несколько месяцев. Сестра артистки Наталья рассказывает, что сложнее всего мастерам далась работа над лицом скульптуры. Из-за того, что близкие Фриске не находили портретного сходства, скульпторы несколько раз переделывали бронзовый памятник высотой 170 см.

Рядом со скульптурой певицы стоит черная плита, на которой, по просьбе родных исполнительницы, мастера выбили слова из ее песни "А на море белый песок": "Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

"КП" добавляет, что при установке памятника присутствовали лишь родители и сестра Фриске. На следующий день на погост пришли узнавшие о скульптуре поклонники артистки.

Одна из поклонниц Фриске отметила, что лицо у скульптуры получилось не очень похожим на знаменитую артистку. При этом фигуру, по ее мнению, скульпторы сделали хорошо. "Действительно напоминает Жанну", – цитирует издание поклонницу.