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Ограничение для движения снято на всех трассах на территории Алтайского края, информирует "Алтайавтодор".
"По состоянию на 26.12.2016 8 час. 30 мин. восстановлено движение по всем автодорогам края", – указывают в дорожном ведомстве.
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Напомним, накануне из-за плохой видимости, сильных осадков и ветра в регионе были перекрыты дороги:
- Змеиногорск – Рубцовск;
- Поспелиха — Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от Староалейского до границы с Республикой Казахстан);
- Староалейское — Новокамышенка — Первокаменка – Семеновка;
- Автодорога К-09 Екатерининское — Плоское — Новоалейское — Верх Алейка;
- Алейск — Петропавловское — Смоленское (От Алейска до Усть-Пристани).
Комментарии
У нас в Белокурихе хороший снегопад, а дороги не чистят, как всегда... если снег дальше пойдёт, то к обеду трасса встанет.