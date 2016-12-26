Фото: voicesevas.ru
Причины комментариев ряда украинских политиков и общественных деятелей, которые выразили "радость" в социальных сетях из-за катастрофы самолета Ту-154, заключаются в том, что к власти в Киеве пришли националисты и радикалы. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.
Агентство напоминает, что ранее некоторые политики из Украины оставили в соцсетях оскорбительные высказывания после крушения Ту-154 в Сочи, вызвавшие резкую ответную реакцию. В качестве примера Захарова привела слова советника украинского президента Юрия Бирюкова, который назвал "парадоксальным парадоксом" то, что россияне "искренне не понимают причины, по которым мы радуемся гибели 80 военнослужащих" российской армии. Также он отметил, что хочет принести к посольству РФ в Киеве "бутылочку "Боярышника".
"РГ" добавляет, что при этом к стенам дипмиссии множество киевлян несут цветы и свечи в память о жертвах трагедии.
"Это мы не понимаем причины, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!! Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами", – написала представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что "вот и все причины", а также добавила, что теперь их понимают не только россияне.
Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров в воскресенье, 25 декабря, после того, как взлетел из аэропорта Адлера, где он дозаправился. Позже стало известно, что самолет разбился. Все находившиеся на борту 92 человека – военнослужащие, музыканты и журналисты – погибли.
Комментарии
Как она дипломатично объяснила, кто они такие!
А чего тут непонятного?Довели свидомые отношения до -0. Я бы тоже шампанское открыл, если бы Киев сгорел.
А кто нес цветы к посольству РФ в Киеве? Простые хохлы. А вы -Киев сжеч..
- гость - 26 декабря 2016 г. 10:28 Я бы тоже шампанское открыл, если бы Киев сгорел.
Ну и чем Вы отличаетесь от украинских политиков?
Проблема не столько в сурогате сколько в алкоголизме и главное никому это не надо, помер Максим и х с ним. Объемы продаваемого алкоголя напрямую влияют на пополнение бюджетов всех уровней и откатные карманы. А люди, что люди, новые на родятся.
У всякого народа есть цвет и есть отбросы. К сожалению, в Киеве власть захватили самые отбросы общества.
Не надо нам таких жертв: пусть сам выпьёт свой Боярышник за здоровье своего Президента.
Нашли золотую жилу, все косяки на украинских можно переводить. У нас же не министр обороны, не президент не виноваты...
Боярышник, это же наше импортозамищение!
Lexx 10:47 Это провокатор на амике, таких надо просто игнорировать, а не объяснять кто он такой. Он прекрасно понимает, что он делает...Народу надо объяснить, а дискуссию с такими не стоит затевать...
От паленой водки и суррогатов на украине мрет столько же, хотя населения там гораздо меньше. Напомнить россиянам о боярышнике, это значит скрыть свои проблемы. Наберите в поисковике хотя бы "паленая водка украина", все станет на свои места
при чём здесь боярышник, и министр обороны с президентом?
В Чехии два года назад зараз отравилось 52 человека. Подобное происходит во всех странах. Собственно, в Соединенных Штатах уровень отравления алкоголем выше, чем в России, к примеру - если мы возьмем относительно численности населения. В России ежегодно умирает 12 000 человек - при населении в 146 миллионов, в США - более 30 000 человек - при населении 310 миллионов Источник: http://nahnews.org/928672-palenaya-vodka-ubijca-chernyj-rynok-rastet-ukraincy-mrut