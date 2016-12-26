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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в следующем году межбюджетных трансфертов субъектам РФ на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт российского правительства.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн рублей", – цитирует агентство сообщение.

В тексте сказано, что доплаты к пенсии получат порядка 410 тысяч человек. В среднем размер доплат составит от 2 до 8,5 тысяч рублей.

РИА Новости добавляет, что Московской области предоставят 1,4 миллиарда рублей, Якутии – 1,08 миллиарда, Приморскому краю – 960 миллионов рублей. Меньше всего получит Ненецкий автономный округ – 37,7 миллиона.

Также деньги на предоставление доплат получат Республика Коми, Камчатский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ, Магаданская, Архангельская, Мурманская, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Агентство напоминает, что, согласно ст. 121 ФЗ "О государственной социальной помощи", доплаты выплачивают для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе.