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ГИБДД в Барнауле обращается к водителям с призывом быть как можно внимательнее на дорогах города в связи с перевозкой детей на новогодние мероприятия.
Так, в Госавтоинспекции отмечают, что 26, 27 и 28 декабря пройдут городские новогодние представления во Дворце зрелищ и спорта. Помимо этого, до 30 декабря проходят елки в краевом театре драмы.
В связи с этим экипажи ДПС будут сопровождать организованные колонны автобусов с детьми на новогодние утренники. Движение эскортов будет осуществляться по основным дорогам Барнаула – проспектам Ленина, Красноармейский, Строителей, Социалистический и Павловскому тракту.
"Поэтому водителей просим быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах и неудобствам и по возможности выбирать пути объезда магистралей, по которым организовано сопровождение", – подчеркивают в ГИБДД.
При этом в полиции напоминают, что за пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо занятие места в ней предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей.
Также административная ответственность предусмотрена за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам со специальными цветографическими схемами и проблесковым маячком.
Комментарии
Какие автобусы? В школах нет автобусов, наемные не идут на такие риски, ужесточили требования к перевозки детей и все. Где автобусы? В школах распоряжение на елки все едут на о.т. или лично на машине. Учитель прилетает на мероприятия за час до начала и собирает своих детей по мере приезда, бегая в фойе, то за одним то за другим ребенком, родители будут водить хоровод у главной елки ожидая свое чадо с мероприятия. Многим подарки выдадут за день до елки.
26.12.2016 12:01 Скоропенсиянедоживу
А скажи мне недоживущийпенс, кого сегодня машины ГИБДД сопровождали все утро к Театру Драмы? Кто находился в этих автобусах?