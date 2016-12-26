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Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи не рассматривается в качестве приоритетной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.
По его словам, воздушное судно вылетело с аэродрома Чкаловский, где пассажиров и багаж тщательно досмотрели и проверили. Также источник рассказал, что самолет должен был дозаправиться в Моздоке, однако из-за погодных условий это пришлось сделать в Адлере. Таким образом, сведений о дозаправке Ту-154 в аэропорту Сочи заранее не было.
Собеседник отметил, что после прилета в Адлер самолет взяли под охрану. На его борт поднимались лишь два пограничника и один таможенник, а из воздушного судна выходил только штурман, для того чтобы проконтролировать заправку. "Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом", – добавил источник.
Таким образом, заключил он, пока сведений, которые свидетельствуют в пользу теракта, нет. "Органы безопасности и следствие не рассматривают эту версию как основную", – подчеркнул источник.
Напомним, Ту-154 разбился в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, в том числе военнослужащие, представители СМИ и музыканты. Самолет должен был доставить их на авиабазу Хмеймим в Сирии.
По факту крушения возбуждено дело. В данный момент продолжается поисково-спасательная операция.
Комментарии
Тогда доставайте фюзеляж, крылья , хвост, и докажите, что нет никаких следов ни внутреннего, ни наружного взрывов
а зря!
Из новостей на Рамблере: Как отмечают многие военнослужащие и гражданские лица, имеющие опыт полетов самолетами Минобороны с Чкаловского и других военных аэродромов, предполетный досмотр на таких рейсах нередко сводится к пустой формальности в виде сверки списков пассажиров с документами, особенно, когда летит «свой» коллектив. При перелете за рубеж — в ту же Сирию — он несколько строже (включаются пограничные формальности), но и в этом случае не входит в сравнение с традиционными мерами в подавляющем большинстве гражданских аэропортов развитых стран.
Ссылку почему-то не пропускают.
-Горы стреляют, -"Стингер" взлетает. (А.Розенбаум-"Чёрный тюльпан"
Новосибирский аэропорт Толмачево понравился в плане безопасности. Нереально ничего пронести. В 2008 году в Сочи был, (Адлер), все было намного проще