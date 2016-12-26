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Семью, проживающую в муниципальной квартире и накопившую более 180 тысяч рублей долга по ЖКХ, выселяют по постановлению суда, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"Центральный районный суд города Барнаула постановил выселить семью, проживающую в муниципальной квартире, задолженность которой по оплате предоставленного помещения и коммунальных услуг составила более чем 180 000 рублей", – отмечают в мэрии.

Также уточняется, что наниматели не оплачивали коммунальные счета и во время разбирательства в суде.

В итоге семейство переселят в другое жилье. Отметим, согласно нормам Жилищного кодекса, в случае неоплаты нанимателем в течение полугода коммуналки его переселяют через суд в другое жилое помещение меньшей площади по договору социального найма.