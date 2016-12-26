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Семью, проживающую в муниципальной квартире и накопившую более 180 тысяч рублей долга по ЖКХ, выселяют по постановлению суда, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Центральный районный суд города Барнаула постановил выселить семью, проживающую в муниципальной квартире, задолженность которой по оплате предоставленного помещения и коммунальных услуг составила более чем 180 000 рублей", – отмечают в мэрии.
Также уточняется, что наниматели не оплачивали коммунальные счета и во время разбирательства в суде.
В итоге семейство переселят в другое жилье. Отметим, согласно нормам Жилищного кодекса, в случае неоплаты нанимателем в течение полугода коммуналки его переселяют через суд в другое жилое помещение меньшей площади по договору социального найма.
Комментарии
страшилки перед новым годом чтобы не забыли заплатить бгг
А что тогда в названии статьи ошибочка?, не выселят, а переселят!
180 тыщ - это сколько не платиь надо?
5 лет, при средней платежке 3000
А если и дальше они не будут платить за ЖКХ, их переселят в собачью будку?
А если и дальше они не будут платить за ЖКХ, их переселят в собачью будку?
откажут в предоставлении муниципального жилья
Если "ИЗ квартиры", то - "ВЫселяют".
11:57, государство заботится о нас...
-регулярно, каждый год, поднимая тарифы...
Ипонамать, то есть, на улицу выкинут?!
Защитнички. У моей соседки 350 тысяч долга только Водоканалу, она с момента вселения в квартиру не платила и платить не собирается. Правда квартира у нее в собственности, таку что не выселят. А вот долг ее регулярно раскидывают на всех в качестве ОДН.
Ипонамать, то есть, на улицу выкинут?!
ну или имущество опишут хотя я не знаю какое там имущество, холодильник с теликом
надо понять и простить... зачем выселять... может просто отменить комуналку для граждан страны? как было в Ливии
12.31, да ладно на всех) и отопление, и текущей содержание жилья? И горячую воду?)
Если раскидывают на всех то у не плательщика нет задолженности, а если есть то это мошенничество со стороны тех кто присылает платежи.
пойду свою кв.плату на соседей раскидаю
Если раскидывают на всех то у не плательщика нет задолженности, а если есть то это мошенничество со стороны тех кто присылает платежи.
У неплательщика есть задолженность, поскольку он не платит по выставленным щитам. А ОДН это разница между показанием ОПУ и всех ИПУ+ те кто платит по нормативу(без счетчиков т.е.) У нее счетчики есть , но показания она не передает, также как и не платит. Соответственно,ОДН увеличивается.У нее куча судебных постановлений, но она плевать на ниххотела, ссылается на то что мать - одиночка и с детьми ее уж точно не выселят.
"Щитам"- читать "счетам"