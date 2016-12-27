Если еще думаете, что же такого интересного приготовить на новогодний стол, прочитайте рецепты от победителей розыгрыша Amic.ru и ООО "ЮГ Сибири" на щедрый запас масла. Напомним, конкурc на самые оригинальные рецепты от читателей Amic.ru проходил в нашей группе во "ВКонтакте". Победители получили щедрый запас масла от спонсора ООО "ЮГ Сибири". Кстати, свой запас (5 литров масла!) наши читатели уже получили. А вот их рецепты:

Филе пангасиуса порезать крупными кусками. Смешать муку с солью и перцем и обвалять рыбу. Разогреть в сковороде 1 ст. л. растительного масла и обжарить рыбу с двух сторон на сильном огне до золотистого цвета. Лук-порей порезать толстыми кружками, хорошо промыть в дуршлаге и обсушить. Нагреть в большом сотейнике 1 ст. л. растительного масла и потушить лук 10 минут, помешивая. Шампиньоны порезать толстыми дольками и обжарить в ложке масла на сильном огне до румяности.

В форму для запекания выложить порей, поперчить и посолить. На него положить филе рыбы. Сверху грибочки.

Сметану смешать с горчицей в зернах и оставшейся от панировки рыбы мукой. Этой смесью залить продукты в форме и посыпать тертым сыром. Запекать 25 минут при 180 градусах. Подавать с бланшированным зеленым горошком.

Вот и готово наше блюдо. Приятного аппетита!

Торт из мяса с овощами "Кукареку" от Натальи Поляковой

Что потребуется?

фарш, 600 г;

картофель, 600 г;

морковь, 300 г;

сливочное масло, 50 г

помидор, 10 шт. вяленых;

болгарский перец, 3 шт.;

луковица, 2 шт.;

желток, 2 шт.;

молоко, 6 ст. л.;

растительное масло, 2 ст. л.;

чеснок, 1 зубчик;

соль, по вкусу;

мускатный орех, щепотка;

специи, по вкусу.

Как готовить?

Заворачиваем в фольгу отдельно морковь, отдельно болгарский перец и запекаем 40 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Картофель чистим и отвариваем в подсоленной воде. Перемешиваем фарш, мелко нарезанную луковицу, сухари, специи, соль. Добавляем 3 ст. л. холодного молока, вымешиваем и делим на 4 части. Формируем 4 лепешки и обжариваем их с двух сторон на сухой сковороде, застеленной бумагой для выпечки, до зарумянивания. Нарезанные луковицу и чеснок обжариваем в подсолнечном масле до мягкости. Кладем в чашу блендера жареный лук вместе с морковью и болгарским перцем, очищенным от кожицы. Добавляем соль и вяленые томаты. Пробиваем до однородности. Толчем вареный картофель. 3 ст. л. молока и щепотку мускатного ореха нагреваем до кипения, смешиваем со сливочным маслом и желтками и отправляем в картофельное пюре. Пюре должно получиться довольно плотным. Выкладываем на блюдо послойно лепешки и овощной крем, а бока торта обмазываем картофельным пюре. Украшаем торт на свой вкус и подаем к столу.

Запеченная скумбрия с лимоном от Юлии Назаренко

Что потребуется?

2 свежемороженых скумбрии;

1 морковь;

подсолнечное масло;

половинка лимона;

25 граммов майонеза.

Как готовить?

Поместить рыбу для размораживания в холодильник, после чего разрезать каждую тушку и промыть в воде. Снаружи и внутри натереть каждую рыбину солью, а также небольшим количеством перца молотого. От половинки лимона отрежьте четыре тонких кольца и каждую полученную дольку разрежьте на две части. На каждой тушке сделать четыре глубоких надреза на одной из выбранных сторон. Вставить в полученные надрезы по одной разрезанной дольке лимона и на тридцать минут поместить в холодильник, чтобы скумбрия могла хорошо промариноваться. Очищенную морковь натереть и равномерным слоем разложить на противень, а сверху выложить промаринованную рыбу. Сверху на каждой тушке сделайте майонезную сеточку и сбрызните несколькими ложками подсолнечного масла. Поместить в нагретую духовку и продолжать запекать около 35 минут. Переложить готовую рыбу на блюдо, присыпать веточками петрушки.

Приятного аппетита и вкусного новогоднего стола!

А вот и победители нашего конкурса с щедрым запасом подсолнечного масла от ООО "ЮГ Сибири"!

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