Сегодня все большую популярность набирают сайты по обмену различными вещами. Это связано с тем, что транспорту, технике и предметам обихода можно легко подарить вторую жизнь. Например, площадка "Баш на Баш" дает такую возможность и предлагает широкий ассортимент товаров.

Транспорт

На сайте "Баш на Баш" создается база автолюбителей, цель которых – именно обмен, и довольно часто он происходит "ключ в ключ". С помощью сайта вы сможете подобрать себе новую машину, а если ваше авто дороже выбранной модели, то можно обогатиться за счет доплаты.

Личные вещи

Наверное, у каждого из нас в шкафу есть вещи, которые лежат без дела или были надеты всего пару раз, но выбросить их не поднимается рука. А ведь вещи могут быть кому-то нужны! Разместите объявление о ваших вещах на сайте "Баш на Баш" и обменяйте на интересующие вас товары.

Недвижимость

Любые сделки с недвижимостью — опасное и трудоемкое занятие. Для скорого решения жилищных проблем идеально подойдет обмен. Он лишен главного риска купли-продажи: в случае расторжения сделки никто не останется без крыши над головой, каждый сможет вернуться в свой дом. Также обмен недвижимости может стать настоящим спасением для людей, у которых есть временные финансовые трудности. Они могут переехать в квартиру меньшей площади, получив недостающие средства в виде доплаты за жилье.

Электроника

Новые модели смартфонов и ноутбуков появляются едва ли не еженедельно. Гаджеты быстро выходят из моды, так и не успев порядком износиться. Если вы твердо решили обзавестись новой техникой, не торопитесь ее продавать – ее вполне можно равноценно обменять на заинтересовавший вас товар.

Бытовая техника

После Нового года часто полки горожан заполняются подаренными электрическими чайниками, тостерами, мультиварками – всем тем, что уже есть в хозяйстве и новым владельцам абсолютно не нужно. А вернуть подаренную вещь без чека в магазин не получится. Можно разместить объявление о бытовой технике на сайте "Баш на Баш" – вполне возможно, что кто-то хочет обменяться на вещь, необходимую в вашем доме.

Товары для дома

На сайте "Баш на Баш" можно значительно разнообразить интерьер своей квартиры, если обменять ненужную вещь на новую лампу, шторы, вазу и многое другое.

Развлечения и хобби

"Баш на Баш" — настоящий рай для коллекционеров. Например, для любителей книг. Прочитал интересную книгу – обменял ее на другую. Можно устроить настоящий книговорот. Так можно поступить и с любыми другими предметами – статуэтками, редкими монетами, видеоиграми, дисками с фильмами, марками.

Услуги

Недавно на сайте появился новый раздел "Услуги". Там можно найти объявления о предоставлении услуги няни, сиделки, сантехника или электрика. Это очень выгодно, ведь можно платить не деньгами, а предложить что-нибудь взамен.

Разместить объявление на сайте "Баш на Баш" можно совершенно бесплатно.