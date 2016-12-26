Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Предварительную причину масштабного пожара, произошедшего в минувшую пятницу, 23 декабря, на радиозаводе в Барнауле, назвали в МЧС.

"Предварительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического оборудования", – сообщил порталу Amic.ru в понедельник, 26 декабря, представитель ГУ МЧС по региону.

Собеседник уточнил, что результаты исследования относительно причин произошедшего будут получены в течение десяти дней. Тогда можно будет говорить более точно о том, из-за чего случилось масштабное ЧП.

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Между тем на месте пожарища продолжают работы сотрудники экстренного ведомства. Сейчас здесь находятся три единицы техники и 11 человек личного состава. Сотрудники МЧС занимаются проливкой горевших конструкций, разбором завалов.

Пока остается неясным, как долго пожарные будут находиться на радиозаводе.

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Как сообщал портал Amic.ru, 23 декабря спасатели боролись с огнем более 10 часов. К счастью, человеческих жертв и распространения огня на большую площадь удалось избежать.