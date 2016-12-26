Фото: vk.com
Российский режиссер Илья Найшуллер закончил съемки музыкального клипа на песню "Кольщик" группы "Ленинград". Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте", пишет "Лента.ру".
"Закончили дичайшие съёмки клипа "Ленинграда" "Кольщик". Всем спасибо, будет огонь", – написал постановщик.
Точная дата премьеры клипа пока неизвестна.
Напомним, ранее, 21 декабря, в сети опубликовали клип на песню "Начинаем отмечать!", которая стала саундтреком к картине "Елки 5". Режиссером клипа группы "Ленинград" выступил автор картины Тимур Бекмамбетов.
Илья Найшуллер получил известность благодаря фильму "Хардкор", который вышел в прокат в апреле текущего года. Создатели отмечают, что эта лента стала первым в истории полнометражным боевиком, который был полностью снят от первого лица.
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