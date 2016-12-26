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Завершились съемки клипа группы "Ленинград" на песню "Кольщик"

, ИА "Амител"
Дата премьеры нового музыкального клипа пока неизвестна

Фото: vk.com

Российский режиссер Илья Найшуллер закончил съемки музыкального клипа на песню "Кольщик" группы "Ленинград". Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте", пишет "Лента.ру".

"Закончили дичайшие съёмки клипа "Ленинграда" "Кольщик". Всем спасибо, будет огонь", – написал постановщик.

Точная дата премьеры клипа пока неизвестна. 

Напомним, ранее, 21 декабря, в сети опубликовали клип на песню "Начинаем отмечать!", которая стала саундтреком к картине "Елки 5". Режиссером клипа группы "Ленинград" выступил автор картины Тимур Бекмамбетов.

Илья Найшуллер получил известность благодаря фильму "Хардкор", который вышел в прокат в апреле текущего года. Создатели отмечают, что эта лента стала первым в истории полнометражным боевиком, который был полностью снят от первого лица.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.12.2016 11:46
Anarchy

Кока-кольщик

0  0
26.12.2016 12:13
- гость -

Хардкор рулит!

0  0
26.12.2016 12:37
непоклонник

шнуров давно слился, раньше выезжал на вокале Алисы Вокс, современный ленинград ниочём.

0  0
26.12.2016 12:41
Anarchy

12-37 сейчас они начали клипоманией страдать. Тексты песен уже не те, главное - побольше клипов. Ну а что, Шнур бабки зарабатывает, не его вина, что пипл хавает

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