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Британская писательница Джоан Роулинг, автор известного фантастического цикла о приключениях волшебника Гарри Поттера, работает над двумя новыми произведениями, сообщает ИА Regnum со ссылкой на The Guardian.

Роулинг на своей странице в Twitter ответила на вопрос читательницы о том, собирается ли она выпускать очередной роман, сказав, что ведет работу над новой книгой прямо сейчас. Затем она уточнила, что в будущем выйдут две ее новые книги, одна из которых будет подписана псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Под данным псевдонимом британка обычно пишет детективы.

Писательница подчеркнула, что произведения не будут иметь отношения к Ньюту Саламандеру – главному герою романа и фильма "Фантастические твари и где они обитают". Кроме этого, Роулинг рассказала фанатам о режиме своего рабочего дня: по словам британки, она приступила к написанию книги уже в 5:55 утра.

Агентство напоминает, что ранее писательница объявляла о том, что не собирается писать продолжение "поттерианы". Первая книга цикла вышла в 1997 году, а последняя – в форме пьесы – летом текущего года. Фильм по роману Роулинг "Фантастические твари и места их обитания" вышел в прокат в конце 2016-го.