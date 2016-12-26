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Жителя поселка Благовещенка в Алтайском крае подозревают в ограблении магазина, которое он совершил после отказа дать ему в долг спиртное.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в один из магазинов поселка зашел мужчина 1983 года рождения.

Он попросил продавца дать ему в долг спиртные напитки, но получил отказ. Затем злоумышленник прошел за прилавок и из кассы похитил 14 тысяч рублей, после чего сел в автомобиль такси и скрылся.

Спустя несколько минут подозреваемого задержали. Украденные деньги были изъяты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже. Мужчина заключен под стражу.